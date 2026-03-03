Sorpresa: Ganó 8-0 en su último partido y ahora lo despiden de la peor forma

São Paulo, Brasil.

En una conversación de menos de un minuto, Flamengo comunicó a Filipe Luís su despido como entrenador del primer equipo, tres meses después de ganar la Copa Libertadores y el 'Brasileirão' y tras largas negociaciones para firmar su renovación. El exjugador de Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea acababa de dirigir al conjunto rojinegro en la victoria por aplastamiento (0-8) frente al Madureira y pasar a la final del Campeonato Carioca, cuando el director deportivo José Boto le comunicó su destitución. Según la prensa local, la charla duró poco más de 30 segundos. Filipe Luís se sorprendió con una decisión que no esperaba, a pesar de haber firmado el peor arranque de temporada del Flamengo de la última década. Sin embargo, la sentencia, de acuerdo con los medios brasileños, estaba redactada desde hace algunos días.

La cúpula del club carioca estaba insatisfecha con el irregular inicio de la actual campaña y más después de cerrar el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, con la repatriación de Lucas Paquetá por 42 millones de euros.

Dos finales perdidas en un mes

En febrero, Flamengo perdió la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y la Recopa Sudamericana contra el Lanús argentino, dos títulos menores que la directiva no ha perdonado. Poco pesó la hazaña de haber conseguido, apenas tres meses antes, la Liga brasileña y una nueva Copa Libertadores, la cuarta de la historia para la disciplina de Río de Janeiro. Filipe Luís, de 40 años, también conquistó la Copa de Brasil de 2024 y la Supercopa de Brasil de 2025, al poco de asumir el cargo. Así, en su primera experiencia como entrenador profesional, deja el 'Fla' con números envidiables: cinco títulos en un centenar de partidos, en los que solo saboreó la derrota en 15 ocasiones, si bien cinco de ellas han sido este año. El exlateral, fulminado en medio de la madrugada, ya es uno de los técnicos más victoriosos de la historia del Flamengo, junto con el portugués Jorge Jesus y el también brasileño Flávio Costa.

El origen del desencuentro