Insólito: filtran por error tres ganadores del Balón de Oro y crack queda afuera

París, Francia.

La organización del Balón de Oro anunció por error los nombres de los tres finalistas, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane.