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Insólito: filtran por error tres ganadores del Balón de Oro y crack queda afuera

El sitio oficial minutos despues borró las publcaciones de los tres finalistas del Balón de Oro

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 11:53 -
  • Agencia EFE
Insólito: filtran por error tres ganadores del Balón de Oro y crack queda afuera

Este día se conocerá el ganador del Balón de Oro 2026.
París, Francia.

La organización del Balón de Oro anunció por error los nombres de los tres finalistas, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane.

Se retrasa la Gala del Balón de Oro por insólito motivo y anuncian por error los tres finalistas

En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes.

El error se produjo alrededor de cuatro horas antes del anuncio oficial, que se espera a eso de las 2:00 pm hora catracha.

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Estos artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro, lo que parece confirmar que ha sido un error de la organización.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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