Figura anuncia que se perderá el Mundial 2026 por lesión: "Se ha acabado"

Berlín, Alemania.

El internacional alemán Serge Gnabry anunció este viernes que se perderá el próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con la Selección de Alemania debido a una lesión de abductores y confirmó lo que se temía desde hace varios días.

"En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado", dijo el jugador del Bayern Múnich a través de Instagram.

Gnabry agregó que los últimos días han sido difíciles para él sabiendo que no podrá ayudar ni al Bayern ni a la selección alemana en lo que queda de temporada.