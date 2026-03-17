FIFA y YouTube sellan acuerdo histórico para el Mundial

Washington, Estados Unidos

La FIFA este anunció martes un acuerdo que calificó de "histórico" para convertir a YouTube en "plataforma preferente" del Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en EE.UU, México y Canadá, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo.

La alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer contenidos como resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y material a la carta, con el fin de incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo, explicó la FIFA en un comunicado.

Como principal novedad, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube, además de emitir íntegramente una selección de encuentros en determinadas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias, según el organismo.