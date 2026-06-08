FIFA brinda noticia para el debut de México en el Mundial 2026

Ciudad de México, México.

Los partidos inaugurales siempre están cargados de expectativa, presión y nerviosismo, por lo que la designación arbitral suele cobrar una importancia especial. A tan solo tres días del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA confirmó oficialmente que el brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en el estreno del Tri.

Cada vez falta menos para el esperado debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El combinado dirigido por Javier "Vasco" Aguirre iniciará su camino este jueves frente a Sudáfrica, en un encuentro que marcará el arranque de su ilusión mundialista.

Sampaio, de 44 años, es uno de los árbitros más experimentados del continente. Esta será su segunda participación en una Copa del Mundo, luego de dirigir cuatro encuentros durante Qatar 2022. Su amplia trayectoria tanto en competiciones nacionales como internacionales fue clave para que la Comisión de Árbitros de la FIFA le confiara uno de los partidos más importantes del torneo.

El silbante brasileño es reconocido por su fuerte personalidad dentro del terreno de juego y por un estilo arbitral que algunos consideran cercano a los equipos de la región sudamericana, un aspecto que genera distintos comentarios de cara al enfrentamiento entre México y Sudáfrica.

A lo largo de su carrera, Wilton Sampaio ha dirigido más de 600 partidos oficiales, consolidándose como uno de los colegiados más destacados del fútbol mundial.