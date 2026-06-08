Uruguay en vilo: figura se marcha de la concentración y explican el motivo

Estados Unidos.

El central uruguayo Ronald Araujo recibirá un tratamiento médico en Barcelona para resolver una molestia muscular que estará a cargo de profesionales con los que trabajó anteriormente, anunció este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado. El jugador del Barça no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes y abandona momentáneamente la concentración de la 'Celeste'. "Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión", subraya el comunicado.

La plantilla que dirige el argentino Marcelo Bielsa viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazará a Playa del Carmen, donde fijará su concentración para la Copa del Mundo. "No participará de las actividades grupales del lunes, incorporándose a las tareas del equipo este martes 9, que viajará por la noche rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", expusieron.

El estreno de Uruguay será el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H en Miami. Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

SE PIERDE LOS PRIMEROS JUEGOS