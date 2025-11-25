FIFA confirma el castigo a Cristiano Ronaldo tras agresión: lanzan condición

OFICIAL. Cristiano Ronaldo fue expulsado en la pasada fecha FIFA con la Selección de Portugal y este martes 25 de noviembre se conoció su castigo por lo que hizo en el juego ante Irlanda en las Eliminatorias de la UEFA.
El internacional portugués ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.
Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.
El jugador del Al Nassr fue expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano Ronaldo nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.
En el Irlanda - Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR.
La Selección de Portugal terminó perdiendo ese partido (2-0), pero posteriormente selló su clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá tras recetar una paliza a Armenia (9-1), este sin la presencia de Cristiano Ronaldo.