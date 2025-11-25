FIFA confirma el castigo a Cristiano Ronaldo tras agresión: lanzan condición

Madrid, España.

OFICIAL. Cristiano Ronaldo fue expulsado en la pasada fecha FIFA con la Selección de Portugal y este martes 25 de noviembre se conoció su castigo por lo que hizo en el juego ante Irlanda en las Eliminatorias de la UEFA.

El internacional portugués ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de sanción- que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia- y dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.