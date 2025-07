Fernando Molina revela la causa por la cual perdió por goleada y señala al culpable

¿Por qué tanta la diferencia de un equipo que hizo un gran primer tiempo con un equipo que se desmoronó exactamente en la segunda parte? ¿Por dónde cree que pasa el no sostener el rendimiento, la idea, el orden de su equipo?

La diferencia en el segundo tiempo pasa por la falta de concentración. En el primer tiempo estuvimos muy bien, estuvimos competitivos. El fútbol es cuestión de momentos. Tuvimos situaciones para acercarnos más, pero el problema fue que nos desconcentramos. Con estos equipos, como Olimpia, no puedes cometer errores. Esos errores nos pasaron factura, y las transiciones rápidas de ellos nos mataron. A veces, son pequeños esos detalles los que marcan la diferencia.

¿Cree que un momento específico del partido, como el robo o la jugada que mencionó, pudo haber marcado otra diferencia y cambiar el destino de la situación?

Sí, ese momento podría haber sido clave para meternos nuevamente en el partido. Después de eso, tuvimos algunas opciones que no supimos concretar. Esos detalles marcan la diferencia. Olimpia no perdona y nos aprovechó de esas desconcentraciones. Si hubiéramos sido más certeros, el partido podría haber cambiado.

¿Considera que la falta de "oficio" y experiencia en ciertos jugadores fue un factor importante en la caída del equipo?

Sí, definitivamente. La experiencia de equipos como Olimpia marca la diferencia. Ellos son más precisos, más certeros en sus llegadas, y esa falta de oficio en nuestra parte hizo que no aprovecháramos las oportunidades que tuvimos. Nos falta ese "oficio" para manejar esos momentos críticos del partido.

¿Cómo se siente tras un marcador tan abultado como el 7-2? ¿Qué reflexión les deja?

Es un marcador demasiado grande y, aunque no quiero matar a los jugadores, el equipo no estuvo pleno. Nos faltó concentración, especialmente en la segunda parte. Olimpia tiene jugadores que te matan en esos momentos. Hubo oportunidades para acercarnos y el equipo no estuvo fino en los detalles. El primer tiempo fue bien, pero no lo pudimos sostener. Esto es fútbol, y este tipo de rivales no te perdonan.

¿Qué pasos tomará para recomponer el equipo después de un marcador tan contundente, con tan pocos días de descanso antes del próximo partido?

Tenemos tiempo hasta el 3 de agosto. Lo más importante ahora es recomponer la parte mental del equipo. La concentración debe ser máxima. Ya hablamos sobre cómo manejar mejor esos momentos del partido. Lo que pasó hoy fue una lección y debemos aprender de esos errores para no volver a caer en ellos. Los pequeños detalles fueron lo que nos hizo caer.

¿Cómo va a trabajar el equipo para lo largo del torneo, especialmente con los aspectos emocionales y mentales?

Lo principal es la parte emocional. La concentración fue nuestra mayor falla en este partido. Hay que corregir esas desconcentraciones y trabajar más en la mentalidad del equipo. Afortunadamente, la parte física y táctica ya está, pero necesitamos fortalecer la parte mental para no cometer los mismos errores en futuros partidos.

¿Cual es su mensaje para la afición de Choloma, considerando la pasión de los seguidores y la derrota tan dolorosa?

Mi mensaje a la afición es que estoy apenado. No es el resultado que queríamos, y sé que no es el Choloma que ellos esperan. Asumimos toda la responsabilidad de lo que pasó. Yo soy el responsable de las decisiones, y aunque podamos haber cometido errores, seguiré trabajando con los jugadores. Esto es fútbol, y tenemos que aprender de cada situación. Al aficionado le pido que siga apoyando y que no pierdan la fe. Vamos a trabajar para corregir esto y volver más fuertes.

¿Cuándo debutarán los jugadores que aún no han podido jugar, como Johnny Leverón, Abbott y Castillo?

Esperamos que puedan debutar esta semana. Para el próximo partido contra Lobos en Choluteca, ya contamos con ellos. Sus experiencias nos ayudarán, pero no quiero restaurarle importancia a los muchachos que jugaron hoy. Ellos también tuvieron oportunidades, pero simplemente no estuvimos plenos. Con la incorporación de los nuevos, buscamos tener un equipo más fuerte y competitivo.