La sorprendente confesión de un exjugador del Inter Miami sobre Lionel Messi

Baltasar Rodríguez regresó al fútbol argentino tras finalizar su préstamo en Inter Miami, una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. Con solo 22 años, el mediocampista tuvo la oportunidad de compartir plantel con Lionel Messi, algo que definió como un aprendizaje enorme tanto dentro como fuera de la cancha. Su paso por el club estadounidense le permitió crecer en un entorno de alta exigencia y convivir con una de las máximas leyendas del fútbol mundial.
En una entrevista con Diario Olé, Rodríguez reveló detalles inéditos de su relación con el capitán argentino y del rol que ocupó en el equipo. Describió a Messi como un verdadero maestro, siempre atento a los detalles y muy involucrado en el crecimiento de los más jóvenes. “Me cagaba a pedos para que entendiera el juego. Me enseñó cuándo sí y cuándo no”, contó el volante, destacando la exigencia y el compromiso del rosarino.
Según explicó, esos consejos fueron fundamentales para mejorar su lectura de juego y la toma de decisiones en el mediocampo. Rodríguez reconoció que solía jugar siempre al mismo ritmo, hasta que Messi le hizo entender la importancia de saber manejar los tiempos del partido. “Lo fui trabajando y aprendí a sacar ventaja con eso; también le preguntaba mucho sobre mi posición y dónde sacar diferencia”, concluyó, resaltando el impacto que tuvo esa convivencia en su evolución futbolística.
Más allá de lo táctico, Baltasar también resaltó el lado humano de Messi dentro del vestidor del Inter Miami . Lejos de la imagen distante, lo descrito como alguien cercano y bromista. “Es muy jodión para la risa, es terrible el enano ese”, comentó entre risas, y agregó que el clima del grupo se volvió aún más distendido con la llegada de Rodrigo De Paul.
Después de su experiencia en la MLS , Rodríguez regresó a Racing Club con la intención de relanzar su carrera y ganar protagonismo. “Quiero volver a ser importante y demostrar quién soy realmente. Me pone contento saber que me van a tener en cuenta”, expresó sobre su presente.
El mediocampista reconoció que en su primera etapa en el club no estuvo a la altura de las expectativas, pero aseguró que ahora se siente preparado para una nueva oportunidad. "Estoy más maduro, voy con muchas ganas y actitud. Ahora me voy a hacer sentir. Sé que quedó en deuda, pero confíen en que voy a hacer las cosas mucho mejor", concluyó.