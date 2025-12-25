La sorprendente confesión de un exjugador del Inter Miami sobre Lionel Messi

Estados Unidos.

Baltasar Rodríguez regresó al fútbol argentino tras finalizar su préstamo en Inter Miami, una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. Con solo 22 años, el mediocampista tuvo la oportunidad de compartir plantel con Lionel Messi, algo que definió como un aprendizaje enorme tanto dentro como fuera de la cancha. Su paso por el club estadounidense le permitió crecer en un entorno de alta exigencia y convivir con una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

En una entrevista con Diario Olé, Rodríguez reveló detalles inéditos de su relación con el capitán argentino y del rol que ocupó en el equipo. Describió a Messi como un verdadero maestro, siempre atento a los detalles y muy involucrado en el crecimiento de los más jóvenes. “Me cagaba a pedos para que entendiera el juego. Me enseñó cuándo sí y cuándo no”, contó el volante, destacando la exigencia y el compromiso del rosarino.

Según explicó, esos consejos fueron fundamentales para mejorar su lectura de juego y la toma de decisiones en el mediocampo. Rodríguez reconoció que solía jugar siempre al mismo ritmo, hasta que Messi le hizo entender la importancia de saber manejar los tiempos del partido. “Lo fui trabajando y aprendí a sacar ventaja con eso; también le preguntaba mucho sobre mi posición y dónde sacar diferencia”, concluyó, resaltando el impacto que tuvo esa convivencia en su evolución futbolística.