Messi va por otro argentino, confirman futuro de Mastantuono y deja al City

Así marcha el mercado de pases en el fútbol internacional. Rumores, salidas y fichajes en los diferentes equipos del extranjero.
OFICIAL // Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar al lateral izquierdo extremeño Javi Galán por 500.000 euros, hasta el 30 de junio de 2026.
OFICIAL // Atlético Mineiro anunció este miércoles un acuerdo para fichar al lateral izquierdo Renan Lodi, exjugador del Atlético de Madrid y quien se encontraba libre en el mercado.
Chukwueze quiere regresar: "No me dieron las oportunidades que quería. Sí, echo de menos Milán. Es mi segundo hogar. Mi familia se quedó allí, así que los echo de menos. Es una ciudad preciosa, pero cada uno tiene que centrarse en su propia vida. Están bien y les deseo todo lo mejor, también porque sigo siendo jugador del Milán, ya que solo estoy cedido".
OFICIAL // EL PSV ha anunciado la renovación de Joey Veerman al menos hasta el final del verano ante los rumores sobre una posible salida al Fenerbahçe.
McKennie sobre su futuro en la Juventus: "Espero quedarme en la Juventus, pero lo dejo todo en manos de mi agente. Me siento bien, estoy muy contento con Luciano Spalletti. Es un excelente entrenador y la sensación es fantástica".
OFICIAL // Igor Oca, que se hizo del primer equipo del Leganés el pasado 5 de diciembre tras reemplazar a Paco López, continuará al frente de la primera plantilla a la vuelta del parón navideño y hasta final de temporada, según informó este miércoles el club madrileño.
OFICIAL // El alemán Niclas Fullkrug se personó este martes en la clínica médica del Milan para someterse al reconocimiento médico con el club 'rossonero', antes de firmar su nuevo contrato hasta final de temporada en calidad de cedido procedente del West Ham inglés.
El Correo de Andalucía revela que el Inter de Miami de Messi se habría fijado en Lo Celso, actual jugador del Real Betis. El argentino tiene contrato hasta 2028 y las Garzas intentarán su fichaje.
The Athletic informa que Antoine Semenyo se convertiría en el nuevo fichaje de Guardiola para el Manchester City.
El Barcelona está interesado en hacerse con los servicios del joven extremo del Norwich, Ajay Tavares.
Le Parisien detalla que el PSG se ha puesto manos a la obra con la renovación de Dembélé, pero implicaría un salario base más bajo, a cambio de unos bonus más cuantiosos por rendimiento. Esto por una nueva estrategia de Al-Khelaïfi.
OFICIAL // Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2024, anunció la contratación del técnico argentino Martín Rodrigo Anselmi para sustituir al italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti y que renunció al cargo la semana pasada por divergencias con la dirección.
Fabrizio Romano confirma el futuro de Franco Mastantuono: "No saldrá cedido del Real Madrid en enero. Eso no ocurrirá. El jugador se está recuperando de una lesión inguinal y está recuperando su mejor forma. El club y el cuerpo técnico de Xabi Alonso confían en él".
Rashford se pronuncia en Sport sobre su futuro: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el mismo momento que llegué sentí que todo el mundo me recibió muy bien. Para mí, la razón por la que estoy aquí es ayudar al equipo a ganar trofeos. Claro que quiero quedarme, pero la razón por la que trabajo duro es para ganar títulos con el Barça. Estoy en el sitio y en el entorno perfecto para seguir mi viaje como jugador de fútbol, así que solo intento dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano."
Infoma diario Olé que el argentino Facundo Mura se ha decidido por el Inter Miami de Lionel Messi.
Claudio Echeverri saldrá cedido del Manchester City al Girona de la Liga Española. Desde Argentina señalaban que iría a Argentina, pero se mantendrá en Europa.
OFICIAL // El entrenador sevillano Luis García Tevenet será el entrenador del Real Valladolid para lo que resta de temporada, en sustitución del uruguayo Guillermo Almada, que dejó el club vallisoletano para incorporarse la pasada semana al Real Oviedo, de la Primera División española.