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Europeos son convocados a la Selección Sub-20 de Honduras

Orlando López sorprende con el llamado de varios jugadores de la selección hondureña.

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 14:10 -
Europeos son convocados a la Selección Sub-20 de Honduras
Tegucigalpa, Honduras.

El seleccionador nacional de la Selección Sub 20 de Honduras, Orlando López, ha realizado un llamado de jugadores para la Fecha FIFA, que estarán trabajando con el cuerpo técnico del 23 al 31 de marzo en La Casa de la H que se ubica en Siguatepeque.

Estas sesiones de trabajo le permitirán a la Selección Sub-20 prepararse de cara a los próximos desafíos internacionales, siempre bajo la gestión del exentrenador de la UPNFM.

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La nómina contempla a ocho legionarios, destacando el llamado del defensor de origen belga, Víctor Vandenbroucke, que firmó hace unos meses su primer contrato profesional conel KAA Gent de Bélgica. También aparece Richard Martínez del Girona FC y Nicolás Balbas del Dépor La Coruña.

De igual forma se convocó a dos porteros legionarios como lo son Adrián Vallecillo del Leixoes SC de Portugal y Allan Cury del Marcet de España. La gestión de la FFH también ha abarcado en Estados Unidos ya que da un paso sobre Jaidyn Contreras, reciente fichaje del FC Dallas de la MLS.

Del campo local sobresalen nombres como Kesdy Sevilla, Yochua Palacios, David Flores del Olimpia y Luis Hernández, el talentoso volante del Victoria de La Ceiba. Los ausentes son Luis Gabriel Suazo y el chico del Villarreal, Jorge Alberto Pineda.

Convocatoria de la Sub-20 de Honduras

PORTEROS

Noel Valladares | Olimpia

Adrián Vallecio | Leixoes SC

Allan Cury | Marcet .

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Defensas

Kesdy Sevilla | Victoria

Roger Reyes | Olancho

Víctor Vandenbroucke | KAA Gent

Kendry Villafuerte | Inter Miami

Jeffrey Ramos | Real Sociedad

Anthony Ortiz | Olimpia

Jonathan Argueta | Motagua

Kevin Funes | Real Teguz.

Mediocampistas

Arbin Medrano | Juticalpa

Jainer Bermúdez | CD Choloma

Nicolás Balbas | RC Deportivo

Yochua Palacios | Real España

Víctor Salazar | Real España

Yeremi Álvarez | Olimpia

Jaylor Fernández | Marathón

Richard Martínez | Girona

Luis Hernández | Victoria

Sam Valle | SYC

Jaydin Contreras | FC Dallas

Carlos Palma | Motagua.

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Delanteros

David Flores | Olimpia

Juan García | Victoria.

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