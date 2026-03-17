Europeos son convocados a la Selección Sub-20 de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Estas sesiones de trabajo le permitirán a la Selección Sub-20 prepararse de cara a los próximos desafíos internacionales, siempre bajo la gestión del exentrenador de la UPNFM.

El seleccionador nacional de la Selección Sub 20 de Honduras, Orlando López, ha realizado un llamado de jugadores para la Fecha FIFA, que estarán trabajando con el cuerpo técnico del 23 al 31 de marzo en La Casa de la H que se ubica en Siguatepeque.

La nómina contempla a ocho legionarios, destacando el llamado del defensor de origen belga, Víctor Vandenbroucke, que firmó hace unos meses su primer contrato profesional conel KAA Gent de Bélgica. También aparece Richard Martínez del Girona FC y Nicolás Balbas del Dépor La Coruña.

De igual forma se convocó a dos porteros legionarios como lo son Adrián Vallecillo del Leixoes SC de Portugal y Allan Cury del Marcet de España. La gestión de la FFH también ha abarcado en Estados Unidos ya que da un paso sobre Jaidyn Contreras, reciente fichaje del FC Dallas de la MLS.

Del campo local sobresalen nombres como Kesdy Sevilla, Yochua Palacios, David Flores del Olimpia y Luis Hernández, el talentoso volante del Victoria de La Ceiba. Los ausentes son Luis Gabriel Suazo y el chico del Villarreal, Jorge Alberto Pineda.