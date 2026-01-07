Espinel eufórico tras ser bicampeón con Olimpia: "fuimos justos ganadores"

¡Llegó la segunda de Eduardo Espinel! Emocionado tras el partido, el técnico de Olimpia, dedicó sentidas palabras a la afición merengue, resaltando el respaldo incondicional que recibió el equipo desde las gradas y el sacrificio que hacen los hinchas en cada encuentro, un apoyo que considera fundamental y al que buscó corresponder brindándose desde la cancha en declaraciones a Deportes TVC.
Sacó su lado eufórico: "La verdad que las palabras ahora no pueden salir por la emoción y satisfacción de haber conseguido otro objetivo importante, con la fiesta que se vivió acá, vale la pena aportarle al fútbol hondureño porque miren lo que fue hoy. Palabras de agradecimiento a los jugadores por lo que hicieron dentro del campo, hicieron lo que se planificó, pero creo que fuimos justos ganadores por todo lo que hizo el equipo en todo el partido"
Sin arrepentimiento: "Sobre todo lo he dicho, no vengo arrepentido nunca por haber apostado a venir al Olimpia y no solamente por el título sino que por el crecimiento como entrenador y eso es gracias a ellos, al público, y esa es la satisfacción más grande que tenemos".
Abrazo a todos los hinchas: "Me gustaría abrazar uno por uno a los hinchas pero no puedo, brindarme desde la cancha, aplaudiéndole por el esfuerzo que hacen, con su aliento, gastando su garganta porque no dejan de alentar y es una forma de agradecimiento".
Agregado a lo anterior, Eduardo Espinel con su segundo título, se convirtió en el primer entrenador uruguayo en alzar dos preseas con Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.