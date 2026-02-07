Espinel se pronuncia tras la victoria de Olimpia y ya piensa en el América

Sin embargo, el uruguayo comentó que para aspirar al batacazo, el conjunto albo deberá mejorar en la generación de juego, tener mayor precisión en los últimos metros y sostener la concentración durante todo el partido. ¿Qué dijo Santiago Ramírez?

El equipo que salió en el una vez titular, con presencia de varios futbolistas que venían teniendo pocos minutos, mostró orden y compromiso , aspectos que serán claves de cara al decisivo duelo de vuelta ante el América en México.

El triunfo reciente dejó varias conclusiones para Eduardo Espinel Olimpia , entre ellas el debut del joven Onan Rodríguez, quien respondió con personalidad en una cancha complicada y dejó buenas sensaciones para el cuerpo técnico.

CONFERENCIA DE PRENSA

Un triunfo que calma las aguas previo al choque ante el América por Concacaf

Primero era necesaria una victoria para seguir en los puestos de arriba. Por más que comience este torneo, cada punto que se pierde es porque cuesta mucho. Habíamos perdido ya algunos puntos y bueno, la satisfacción de que en una cancha que siempre fue difícil para Olimpia, que por ahí no te permite jugar en lo que uno quiere. Creo que en un partido parejo pudimos controlar desde la fortaleza primera defensiva y aprovechar el error que tuvo el adversario.

Era un partido realmente muy complicado, así que contento por eso y también, por supuesto, que es un golpe muy anímico, pero un partido muy bueno para lo que viene, que es el partido del miércoles en México, donde sabemos que va a ser dificilísimo, pero como son todos los partidos para nosotros, hoy fue difícil. Y bueno, esto sirve como motivación, pero sin lugar a dudas que más allá del resultado de hoy, el equipo este va a ir a trabajar y va a ir a trabajar con todo lo que tiene para poder lograr la clasificación.

Y quizás este impulso que dicen sea anímico, ¿cómo ampliarlo un poco más? Porque sabemos que tiene que ir un poco más de fútbol también y con poco tiempo para poderlo trabajar, para intentar darle la vuelta a América.

No, sin lugar a dudas, primero que hoy se demostraron muchos jugadores que por ahí tienen que estar pronto para cuando se les necesita y eso es importante. Nosotros estamos necesitando elevar el nivel del equipo y cuando digo el equipo no son los que juegan, sino todo el grupo, tenemos que elevarlo día a día. Y hoy creo que algunos jugadores que no tuvieron minutos mostraron otra versión positiva. Y bueno, eso hace que se fortalezca el plantel y necesitamos esa fortaleza de todo el plantel para que mandemos mensaje de que hay jugadores que van a ser al máximo para poder estar y bueno, eso hace que el plantel se multiplique y, sobre todas las cosas, no se relaje y eso es importante para nosotros.

Santiago Ramírez jugó en una posición poco habitual

Sí, Santiago, si bien no está al 100% básicamente, por ahí jugó en una posición que no es habitual por la necesidad que teníamos de jugar un poquito más al lado de Raúl en la mitad de la cancha. Hizo un esfuerzo tremendo en una cancha difícil, los jugadores de buen pie precisan mejor campo, mejor terreno, pero creo que tuvo buena predisposición, trabajó mucho, se sintió un poquito también el cansancio, pero sabíamos que lo arriesgamos y bueno, son riesgos que tenemos que tomar por la necesidad que tenemos de ir notando el plantel.

¿Qué valoración le da a los jóvenes que están apareciendo ahora por esa necesidad y también el debut de Onan que viene apareciendo?

Los chicos jóvenes van apareciendo porque ya vienen trabajando y tienen condiciones, y aparte en la rotación ellos saben que son necesarios también y tienen que estar listos. Hoy pudimos ver a David Flores nuevamente en la cancha, hizo un buen trabajo, pudimos debutar a Anthony Ortiz también, es un jugador que hay mucha expectativa en el club por él y bueno, Onan apareció, no tengo que hablar de Onan porque ustedes ya lo conocen bastante.

No es fácil debutar en Olimpia en una cancha difícil y creo que tuvo la altura, tuvo la altura de la circunstancia, por momentos transmitió seguridad hablando mucho, pero bueno, él necesita, como es un puesto que no es muy habitual jugar, necesita arco. Nosotros no se lo podemos dar todos los partidos, él tenía que aprovechar la oportunidad y creo que hoy lo aprovechó.

¿Qué pudo analizar ya, qué pudo ver de su equipo? ¿Dónde cree que puede pasar que el Olimpia pueda firmar otra vez la gesta que está acostumbrada a hacer en tierras mexicanas?

Yo creo que un poco los mensajes que se mandaron hoy, más allá de que creo que no fue un gran partido, que ninguno de los dos equipos, y creo que los dos equipos en otros pisos pueden jugar mejor, los dos equipos tienen muy buenos jugadores, pero el mensaje creo que es en la forma de cómo se trabajó el partido, con la categoría que algunos jugadores muy jóvenes no trabajaron.

Y bueno, yo creo que allá vamos a tener que trabajarlo, hay que ir a ganarlo, pero no hay que ir a ganarlo desde el primer minuto, va a ser un partido largo y bueno, hoy quedó demostrado que trabajando con paciencia, pero por sobre todas las cosas confiando en los momentos que por ahí no salen las cosas, hay que seguir trabajando, creo que por ahí es el mensaje que dimos hoy para ir a jugar el miércoles.