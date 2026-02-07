Torneo Reservas: Real España y Marathón golean y Olimpia tropieza en su debut

San Pedro Sula, Honduras.

El torneo Clausura 2025-2026 de las reservas de la Liga Hondubet inició esta semana con sus cinco partidos programados y el campeón Victoria estrenó su corona.

Juticalpa FC y CD Choloma fueron los primeros en enfrentarse, el saldo del encuentro fue un 2-2 en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz.

Mientras que el Marathón protagonizó la primera goleada de la jornada inaugural con un contundente 3-0 frente a los Lobos de la UPNFM, duelo desarrollado en la cancha de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa.