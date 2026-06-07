Eriksen vuelve a desplomarse en partido de Dinamarca: lo último sobre su salud

Dinamarca

El mundo del fútbol volvió a estar en vilo por Christian Eriksen. El mediocampista danés, con pasado en Ajax, Tottenham, Inter de Milán, Brentford y Manchester United, se desplomó sobre el terreno de juego durante el segundo tiempo del amistoso internacional entre Dinamarca y Ucrania, generando momentos de máxima tensión entre jugadores, aficionados y cuerpos técnicos. La preocupante escena se produjo alrededor del minuto 63, cuando Eriksen cayó al césped y requirió asistencia médica inmediata. Compañeros de ambos equipos reaccionaron de forma instantánea y solicitaron la entrada de los servicios médicos, mientras el encuentro era interrumpido ante la incertidumbre sobre el estado del futbolista. El incidente provocó un silencio absoluto en el estadio y encendió las alarmas en todo el mundo del fútbol. Las imágenes recordaron inevitablemente lo sucedido durante la Eurocopa 2021, cuando el internacional danés sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia, una situación que conmocionó al deporte mundial.

Tras aquel episodio, Eriksen recibió la implantación de un desfibrilador cardioversor implantable (DCI), un dispositivo interno diseñado para monitorear constantemente el ritmo cardíaco y actuar automáticamente en caso de detectar una alteración potencialmente peligrosa. Gracias a este tratamiento pudo retomar su carrera profesional y volver a competir al más alto nivel. Una vez que recibió atención médica sobre el terreno de juego, Eriksen fue retirado para una evaluación más detallada. Posteriormente, las autoridades del encuentro, en conjunto con ambas selecciones, determinaron que no existían las condiciones emocionales adecuadas para continuar con el compromiso, por lo que el árbitro decidió dar por finalizado el amistoso de manera anticipada.

INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE SALUD DE ERIKSEN

Horas después comenzaron a llegar noticias tranquilizadoras desde el estadio. Miembros de la organización y personas cercanas a la selección danesa informaron que el futbolista se encontraba consciente y estable mientras era sometido a los primeros controles médicos, una información que alivió la preocupación generada por las impactantes imágenes. A pesar de los reportes positivos, los médicos mantendrán un seguimiento exhaustivo del jugador durante las próximas horas. Eriksen será sometido a diferentes exámenes para determinar con exactitud qué provocó el episodio y descartar cualquier complicación relacionada con su condición cardíaca.