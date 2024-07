Eric Vargas: “Me toca pagar el precio por ser hijo de Héctor Vargas”

Primero que soy argentino, inicié mi carrera como entrenador aquí en Honduras donde vine a intentar jugar, pero se me complicó por ser el hijo del técnico, extranjero y quizás también por no haber tenido la formación que ameritaba.

Pero en Victoria ya no le pude ayudar porque había preparador de arqueros, entonces pensé que algo tenía que hacer para ayudar a salvar del descenso y comencé ha analizar los rivales, además llevaba estadísticas de quiénes eran los que más jugaban en los adversarios y quiénes anotaban los goles, recorte de periódicos con las estadísticas, cosas básicas. En esa época costaba encontrar los partidos completos si uno no los grababa en video cassette.

¿Eres como la historia del jugador frustrado que se convirtió en técnico?

En algún punto sí y en algún punto no. Yo siento que las condiciones para ser futbolista las tenía, lo que pasa que no tuve la formación que hubiese requerido. Mi historia de vida es la de un hijo de un técnico que viaja, similar al hijo de un jugador.

Yo me quedé con mi mamá, mi papá se separó de ella y yo me quedé como en el medio. Mi papá me decía que me iba a llevar a River o Boca porque no quería que me pasara como a los chicos en mi país que los llevan de cuatro años a un equipo y a los 15 años o a los 16 no quieren saber nada de fútbol porque tienen 10 pretemporadas encima siendo un niño.

A los 10 y 14 años mi mamá me llevó a Estudiantes de La Plata, pero mi papá después llegó y me sacó porque dijo que me iba a llevar a River; sin embargo luego él se vino para Honduras y yo quedé colgado. Después volví a las reservas de Estudiantes pero solo a entrenar porque ya estaba cerrado el libro de pases.

Pude entrenar con la calidad de jugadores como Marco Rojo que jugó en la selección, además Federico Fernández, Marco Francescoli, Gastón Trotta, el hijo de Roberto Trotta, Maxi Núñez, Raúl Iberbia y Saucedo. Por último fui hacer una prueba a Independiente, la aprobé pero con tan mala suerte que me enfermé de varicela. Esperé un par de meses y me vine para Honduras. Sentí que la separación de mi papá y mi mamá me afectó.