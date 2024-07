¿Se va de Olimpia? Michaell Chirinos responde y habla del Choco en Liga MX

Arranca una nueva temporada, se viene la Copa Centroamericana

Nos vamos preparando, bueno, de hecho ya nos estamos en pretemporada que es muy fuerte, ahora a botar todo eso que hemos hecho con partidos importantes, es de ir agarrando ritmo para los juegos de liga local y copa que nos espera.

¿Qué tan importante es tener buena pretemporada?

Es muy bueno porque se llevan los tiempos diferentes con más precaución, podés hacer lo que el profe quiere durante todo el día. Entonces, a uno como jugador es importante porque no está apresurado en ponerse bien, ahora vamos paso a paso, y el paso que nos toca ir a Estados Unidos.

¿Te ilusiona más un pentacampeonato o Copa Centroamericana?

Las dos, yo he ganado dos Concacaf, me llena de motivación porque se disfruta mucho más, pero también está a la vuelta de la esquina el penta, que es muy importante para nosotros.

En esta copa es donde se miden clubes grandes de Centroamérica

Sí, enfrentar a estos rivales de este tipo es importante para uno, ellos saben que nosotros estamos motivados por la copa.

¿Hay alguna deuda en la Copa Centroamericana?

Sí, Olimpia siempre debe estar, gracias a Dios en esa etapa no estaba, pero he estado en etapas muy lindas con él (Troglio), la verdad que nos llena de emoción y ganarla.

Siempre es baja Chirinos

Siempre me ha tocado de esa forma, puede ser por circunstancias, al final sigo siendo Olimpia, lo que le pasa a ellos me pasa a mí.

¿Tiene ofertas?

No he hablado con mi representante. De hecho, me dijo que íbamos a hablar la siguiente semana, tenía algo que decirme, no sé, vamos a esperar.

¿Hay oportunidad de irse?

Siempre hay oportunidad, con Olimpia me quedan seis meses y todavía no he tenido conversación con nadie.

Choco Lozano en Liga MX, ¿oportunidades en Europa, MLS, Liga MX?

Mi sueño es estar en Liga MX, por lo que representa, espero le vaya bien. Que disfrute, ahí le va a ir bien, tiene talento como jugador, que rinda el máximo.