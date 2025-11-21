Emilio Izaguirre cuestiona fuertemente la estructura del fútbol hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

Izaguirre no dudó en señalar que el “organigrama” está roto y que las personas encargadas de direccionar el rumbo del balompié nacional nunca han estado en una cancha lo suficiente como para comprender sus exigencias.

Su diagnóstico es directo: el problema nace desde la estructura , desde quienes toman decisiones sin conocer de fútbol y que, según él, han frenado la evolución del deporte en el país.

En una entrevista exclusiva con Diario La Prensa, Emilio Izaguirre, exmundialista con Honduras y actual director deportivo de Motagua , dejó una de las autocríticas más duras y frontales en los últimos años sobre el manejo del fútbol hondureño.

Para el exjugador, Honduras continúa repitiendo errores porque quienes escogen entrenadores, planifican procesos o deciden contrataciones “no entienden el juego” y lo han demostrado por más de una década.

El exlateral izquierdo, que vivió procesos mundialistas y conoce el interior de una selección en competencia, lamentó que se sigan improvisando proyectos mientras otras selecciones de Concacaf avanzan con entrenadores de élite y modelos modernos de formación.

En su mensaje más fuerte, expresó que quienes están tomando decisiones “están dañando el fútbol hondureño”, especialmente aquellos que, según él, defienden más a sus equipos que al deporte mismo.

Izaguirre también habló de la necesidad de contratar un entrenador ofensivo para la próxima eliminatoria, resaltando que el contexto sin México, Estados Unidos y Canadá era una oportunidad para jugar con otro estilo. Reconoció y respetó a Rueda, pero insistió en que Honduras necesita un perfil distinto en el nuevo ciclo.

Para cerrar, recordó que la clave sigue siendo claridad en las decisiones: entender el juego, profesionalizar la estructura y dejar trabajar a quienes realmente conocen el fútbol.

Entrevista exclusiva

Usted como director deportivo que es ahora, ¿dónde nace el problema de fútbol hondureño para que sucedan este tipo de catástrofes?

El organigrama. La gente que maneja el fútbol hondureño no sabe de fútbol. Ahorita van a querer, ya los han cometido errores, van a querer poner un interino donde le cortan el proceso. Miren a Panamá. Yo vengo diciéndoles hace cuatro años en las selecciones menores quiénes son los entrenadores de las selecciones menores de Panamá, de Costa Rica, que son exjugadores, que les enseñan, les demuestran. No cualquiera puede ser entrenador de la selección, son de los preparados. Hay muchos, puedo decir nombre como Dani Turcios, Pavón, Amado Guevara, Junior Izaguirre o Milton Reyes, Emil Martínez, Francisco Pavón. He dicho nombres de que son exjugadores y que están en la liga menor, en reservas.

Creo que cometemos errores, que se contrata cualquiera porque los que están, los que contratan no saben de fútbol. No saben y no van a saber porque no le entienden. Yo creo que los tres-cuatro técnicos de Concacaf que clasificaron al mundial ahorita son europeos. El de Panamá es el mayor ejemplo para nosotros. El de Curazao, Surinam y el de Jamaica son europeos. ¿Qué más quieren? Entonces no entienden que hay que invertir y no son ni caros, yo creo. Pero como no saben de fútbol, van a querer poner un interino, engañar a la gente y no, pues yo creo que la cosa es respetar proceso, hacer un organigrama que yo creo que no lo saben, se las tiran que saben, y no lo saben porque ya lo demostraron. En12 años no lo han demostrado, no tienen un planteamiento y se puede molestar, pero yo creo que están dañando el fútbol. Gente que no sabe de fútbol, gente que no le entiende al fútbol, que nunca ha sudado, quiere tomar decisiones en el fútbol.

Yo creo que los directivos no tienen la culpa, sino la gente que contratan. Porque ellos son los que ponen la plata, los de la Comisión de Selecciones son los que sus empresas ponen el patrocinio. Pero las otras gentes que contratan ellos, no saben nada de fútbol, no le entienden al fútbol. No le hacen un informe de un atleta, de un entrenador. Contratan un entrenador sin saber cómo juega, a qué juega. Para esta eliminatoria tenemos que traer un entrenador de ataque, de fútbol bonito, porque no estaba México, ni Canadá, ni Estados Unidos. Al profe Rueda yo lo respeto mucho, lo aprecio mucho, pero su metodología de trabajo es defender muy bien. Yo sé cómo trabaja, pero necesitamos otro estilo, otro tipo. Yo creo que ahí están los resultados.

No es que estoy hablando más del profe, porque el profe es un grande en el fútbol, un histórico en el fútbol. Pero ahora sí necesitamos evaluar bien por la otra eliminatoria, lo que viene, quién va a ser para la selección. Porque ya se va a enfrentar a México, pero necesitamos ese cambio mentalidad contra Nicaragua, que ahí es donde nosotros fallamos, entonces tenemos que mejorar, tenemos que hacer un organigrama perfecto en la Federación, que de ahí es el fútbol, de ahí nace todos los jugadores que salen al extranjero por nuestra selección.

Imagínense que ahorita la sub-20 viene en enero. No conocían a Carlos Palma porque nunca llegan los de la selección menores no llegan a vernos. Ahora que juega tres partidos, que juega 90 minutos, que le compite a Marcelo Santos, a Óscar Discua lo llaman. Entonces así es esto, van a llamar a los que anden bien y ojalá que así sea. Yo creo que eso es lo importante, que los chicos, porque tenemos muchas condiciones, muy buenos jugadores y hay que explotarlo con buenos entrenamientos, con buena metodología de trabajo. Ahora es un punto importante en el profesionalismo, que tienen que saber dormir, comer y entrenar bien porque yo creo que la nutrición y la psicología deportiva es muy importante.

Quedó en duda esa pérdida de tiempo que hubo contra Costa Rica. Usted como jugador ¿qué cree lo que pasó ahí? Edrick dijo que les pidieron mantener el cero, mientras Jorge Álvarez dijo que no se dio cuenta.

Bueno, es que solo los que hemos estado ahí sabemos lo que pasa en la comunicación, entonces no puedo juzgar porque yo he estado en estos momentos. La comunicación es jodida adentro porque está uno con las pulsaciones a 1,000 y es bien complicado hablarlo. Nosotros entendemos porque sabemos que la gente critica porque no se dio resultado. Tampoco quería perder contra Costa Rica, porque si nos desesperamos Costa Rica te metía uno y perdías la esperanza porque todos estaban viendo que Guatemala le iba ganando a Surinam, entonces estaba confiado de que tenía un chance de repechaje porque Costa Rica no es fácil y a nosotros nos costó aquí en San Pedro Sula en los últimos minutos nos empató, nos costó en Costa rica al minuto 96 nos empató. Entonces teníamos esa secuela de ese temor porque un equipo fuerte en el juego aéreo, fuerte en la parte de definición y bueno yo creo que lo importante en esto es seguir trabajando, sabemos de que ya lo pasado, pasado y esperar que lo que venga para Honduras sea mejor.

¿Cuánta responsabilidad atribuye a la Liga Nacional, al fútbol nacional para que estas cosas sucedan?

También, todos tenemos cuotas, pero es que el problema que aquí muchas personas, muchos de la Liga, pero no voy a hablar de la Liga, no voy a decir que también tienen la culpa, ya que me van a sancionar, entonces puedo decir nombre de personas que lo que hacen es defender a su equipo, proteger a su equipo con muchas cosas. Entonces para qué, para qué, porque yo creo que me castigan, ellos mandan en la liga y ahí ya sabemos quiénes mandan, quienes mandan los comisarios, los árbitros, entonces para qué opinar si ellos me van a multar cinco partidos, me van a suspender. No se les puede decir nada porque son intocables, pero personas que no van a triunfar en el deporte, ahí están. Pueden triunfar en los monetario, pueden triunfar en lo otro, pero en el deporte no, porque no es lo de ellos, porque no saben que esto es un fair play, un juego limpio, el que gana el mejor adentro del campo.

Con respecto al Motagua, hoy ganaron una gran victoria, una diferencia que hubo es el cierre que algo que le fallaba siempre al equipo. ¿Cómo va manejando eso del Motagua? ¿A dónde puede aspirar ahorita el equipo actualmente?

Bueno, yo creo que esto, venimos de muchos años, yo creo, venimos de Diego que nos ha pasado ese infortunio de que nos anotan goles a los últimos minutos, una secuela que nos ha quedado y es el temor y nos pasó contra Alajuela, contra Olimpia, nos pasó el año pasado, el antepasado, pero yo creo que son cosas que tenemos que superar y tener la mentalidad positiva de tener soluciones dentro del campo.

Tanto usted como Reynaldo Tilguath mencionan que debemos ver a Europa y en Motagua hay un español, Javier López. ¿Cómo ve esa posibilidad? Tal vez en un escenario hipotético de que él pueda dirigir la ‘H’

No, él está con Motagua, tiene contrato con nosotros, ojalá que no, que esté muchos años con nosotros porque queremos un proyecto a largo plazo, la metodología de trabajo donde estamos trabajando, sacando jugadores para bien de Motagua, yo creo que eso depende de los que contratan son los que mandan, no nos van a hacer caso. Yo creo que aquí nosotros podemos hablar lo que queramos y no estamos. Es como en Motagua, yo sé cómo se maneja y yo sé cómo se toman las decisiones para bien del equipo, ojalá que sea para bien de la selección todo.