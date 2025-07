Exclusiva: Árbitro hondureño Orlando Varela revela cómo llegó a dirigir a equipos de NBA

ESTADOS UNIDOS.

Fue más o menos en el 2021. Yo obtuve la licencia en el 2012, pero hasta el 2019-2020 todo se detiene. El baloncesto y el mundo se detiene por la pandemia hasta ese punto, pues si empezaba a tener un poquito de ritmo, pero el director general de la FIBA en las Américas, pues no me tomaba tanto en consideración. En el año 2021 ingresa un nuevo director que se llama Vander Lobosco y él ve algo, ve un potencial. Quiero agregarle una capa también de complejidad, que no se habla mucho en temas de arbitraje, ahora el inglés ya no es opcional, ahora se espera que lo sepan. Entonces ve ese potencial, ve esas habilidades también fuera de cancha, que el tema del inglés empieza a colocarte unos pasitos delante de la competencia.

Fue un momento de quiebre, en el 2012 se me presenta la oportunidad de poder optar a la licencia de FIBA y cuando me ofrecen esto, la obtengo en noviembre de ese año y ya en marzo de 2023 se me presenta mi primera oportunidad a nivel internacional. Entonces en ese momento tuve que empezar a tomar la decisión, porque ya no podía de alguna forma equilibrar ambas cosas. Un parteaguas para mí fueron los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (JUDUCA) que se desarrollaron en Honduras. Era parte de la preselección como jugador en aquel momento, pero al mismo tiempo mi carrera como árbitro estaba floreciendo, entonces fue un momento de quiebre para mí entender que puedo, no importa cómo, pero lo importante para mí era aportar al desarrollo del baloncesto y creo que como árbitro tengo más habilidades que las que pude haber tenido como jugador.

Sí, esta este punto también al arbitraje, creo que igual tampoco se puede vivir del arbitraje en Honduras Es muy, muy difícil en realidad porque no existe un baloncesto o una Liga de alta categoría como para poder lucrarse de esta forma y dedicarse por completo a esto. En realidad, que el arbitraje durante mucho tiempo para mí fue como un hobby, si pudiera decirlo así, porque Mientras yo estaba estudiando en la universidad mi pregrado, al mismo tiempo arbitraba eventualmente. Ya cuando me gradué, empecé a trabajar, pues los espacios los iba llenando cuando tenía un chance, sobre todo cuando empecé a trabajar y estudiaba el posgrado. También fue bien difícil poder equilibrarlo, pero más o menos de la pandemia para acá, como del 2021 hasta la actualidad, es que ya de manera personal lo empecé a tomar de mucho más serio, más profesional, sobre todo a nivel internacional en Honduras, si te soy sincero.

Sí, muy de pequeño, así muy rápido un par de años que jugué fútbol en la escuela, pero de manera, por términos como de escuela, nada profesional, nada de entrenamiento, pero todo inició en realidad en el colegio, en mi primer curso de séptimo grado, ya estaba aprendiendo los principios básicos del baloncesto. Y ahí fue donde en realidad que empecé a tomar esto ya un poquito más serio. En realidad, durante casi como 10 años, más o menos, jugué de manera profesional, jugué incluso en un par de selecciones nacionales, así como la Policía de Tránsito durante 2 o 3 años. Pero al mismo tiempo iniciaba mi carrera de arbitraje con torneo de menores. Llegó un punto en el que me tocó, fue como una bifurcación y me tocó elegir entre seguir jugando o apostarle al arbitraje y pues, un par de años después, aquí estoy.

¿Qué tanto te ha servido lo que has aprendido como psicólogo? ¿Desde el punto de vista arbitral, esa preparación académica universitaria, de qué manera te ha beneficiado?

Me ha ayudado un montón en el desarrollo de los juegos, sobre todo darme un poquito de calma. Porque he tenido eventos donde hay muchísima presión, muchas expectativas. Y debo destacar esto, porque, por ejemplo, nosotros no contábamos con ligas en Honduras competitivas, ligas que tenemos 10,000 espectadores en una arena con equipos de alto nivel, con jugadores extranjeros, jugadores difíciles de lidiar en realidad nuestras ligas son bien domésticas, son en realidad amateur. Eso lo entendí desde el inicio, pero no quiere decir que me pusiera en desventaja. En realidad, me daba la oportunidad a mí de prepararme más. Previo a los juegos viendo más vídeos de los jugadores, sabiendo al equipo que yo iba a pitar, sabiendo cuáles son las tendencias, a qué juegan, cómo reaccionan en ciertos momentos y todo eso es lo que me permitió y esa es la preparación que me da calma a mí.

Lo que realmente ha llamado la atención y ha sido noticia en Honduras, es tu participación en la NBA Summer League ¿Cómo fue el día que tú te das cuenta de que se ha abierto esa oportunidad?

Fui invitado por un dirigente de FIBA a un campamento en Turquía para árbitros jóvenes con potencial. Luego me contactaron para participar en un intercambio entre FIBA y la NBA, donde árbitros FIBA pueden vivir la experiencia de arbitrar en la Summer League. Cuando recibí el correo de confirmación, lo leí dos veces de la emoción; fue una gran noticia. Esta experiencia ha sido un aprendizaje 360°, con sesiones diarias de video, jugadas y desarrollo integral del arbitraje.

¿Cómo gestionaste las emociones de entrar a la cancha y estar con todos esos jugadores de la NBA?

Al principio fue abrumador por las diferencias con FIBA, como la poca distancia entre la cancha y los aficionados, y la gran cantidad de cámaras y personal en la cancha. Sentía que el espacio era muy reducido. Sin embargo, al entrar en mi rutina mental previa al partido, logré adaptarme y ver la experiencia como una oportunidad, no como algo que debía temer.

¿Cómo evalúas tu desempeño hasta ahora, sabiendo que estás en un periodo donde las comisiones técnicas te están observando de cerca?

Siento que me ha ido muy bien; los comentarios de los instructores han sido positivos. Siempre hay detalles por mejorar, pero ha sido una experiencia gratificante, llena de aprendizaje y una gran oportunidad de crecimiento y ese es el objetivo principal.

Eres el unicornio de Honduras en esto del baloncesto

Me siento muy afortunado por esta experiencia, pero también con la idea de que no sea el unicornio, sino que sea esa esa punta de flecha que va abriendo oportunidad para otras personas. Más allá de lo personal, quiero que esto sea una puerta para que otros árbitros hondureños también tengan oportunidades. No tendría valor si no lo comparto y contribuyo al crecimiento del arbitraje en Honduras, con el objetivo de que nos reconozcan internacionalmente como árbitros confiables y capaces.

La NBA inicia su temporada regular en última semana de octubre. ¿Te miras de repente en el futuro en alguna capacidad trabajando en alguno de esos partidos de la temporada 2025-2026?

Quizás 2025-2026 no, porque la mayoría de personas ya están preseleccionadas para eso, probablemente y todos tienen como caminos distintos, cada persona, cada nacionalidad, cada árbitro tiene diferentes caminos por los que ha llegado a la NBA, pero quisiera pensar de que en un futuro no tan lejano pueda tener también eso.