Endrick revela la verdad sobre su salida del Real Madrid: "Vete"

El mercado de invierno ha dejado una de las sorpresas más comentadas en el entorno del Real Madrid: la cesión de Endrick al Olympique de Lyon.
El joven delantero brasileño, una de las grandes apuestas de futuro del club blanco, buscará en Francia los minutos que no ha encontrado bajo las órdenes de Xabi Alonso, y lo hará con un objetivo claro, demostrar que está preparado para triunfar en el Estadio Bernabéu.
Este lunes fue presentado y espera poder madurar su fútbol y convencer al equipo blanco a su regreso en el mes de junio. Asimismo, quiere ganar títulos en esta nueva etapa en Francia como ha recalcado.
"Fue un momento importante cuando el Lyon me contactó. Era importante jugar. Cuando Dios me habla, me indica para seguir un camino. Mi cabeza, mi corazón, está aquí en el Lyon", reconoció en sus primeros minutos de rueda de prensa.
A pesar de toda la presión de los últimos meses, el brasileño valoró las otras cosas de las que pudo disfrutar en Madrid.
"Los últimos seis meses fueron los mejores de mi vida. Tuve tiempo con mi esposa, para constuir mi casa. Sin estas cosas, sin la casa o la familia, no soy nada. Ahora soy mejor. Soy una persona madura y me centro en mi trabajo. Repito: estos seis meses fueron los mejores de mi vida", sorprendió en sus declaraciones el delantero pese a haber jugado solo 99 minutos con los 'merengues'.
Y así surgió la opción del Lyon: "Continué trabajando en el campo para ayudar al Madrid. Salió el rumor en prensa y los compañeros me preguntaban si me iba o no, nos reíamos con eso. Lo más importante es que ahora estoy en el Lyon. Fue bonito ver la efervescencia que se generó y los aficionados que se desplazaron, me llega al corazón. Es importante para mí, mi llegada al Lyon va a provocar que en Brasil haya más visibilidad para el club y la Ligue 1. Habrá más jóvenes que mirarán lo que ocurre en Francia".
Desveló el consejo de Carlo Ancelotti: "Hablé con Ancelotti y me dio instrucciones para mejorar como jugador. Me dijo 'vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento'. Tomé mi decisión antes a pesar de esos consejos. Ahora debo trabajar para jugar y ayudar al Lyon a ganar. Mi objetivo es ayudar a ganar títulos".