Endrick revela la verdad sobre su salida del Real Madrid: "Vete"

París, Francia.

El mercado de invierno ha dejado una de las sorpresas más comentadas en el entorno del Real Madrid: la cesión de Endrick al Olympique de Lyon.

El joven delantero brasileño, una de las grandes apuestas de futuro del club blanco, buscará en Francia los minutos que no ha encontrado bajo las órdenes de Xabi Alonso, y lo hará con un objetivo claro, demostrar que está preparado para triunfar en el Estadio Bernabéu.

Este lunes fue presentado y espera poder madurar su fútbol y convencer al equipo blanco a su regreso en el mes de junio. Asimismo, quiere ganar títulos en esta nueva etapa en Francia como ha recalcado.

"Fue un momento importante cuando el Lyon me contactó. Era importante jugar. Cuando Dios me habla, me indica para seguir un camino. Mi cabeza, mi corazón, está aquí en el Lyon", reconoció en sus primeros minutos de rueda de prensa.