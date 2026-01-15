Endrick reacciona tras salida de Xabi del Real Madrid y esto dijo del DT

Endrick salió del Real Madrid en calidad de cedido al Olympique Lyon durante el paso de Xabi Alonso. El pasado domingo debutó con gol en su nuevo club, mientras que el Madrid perdía la Supercopa española ante el Barcelona el pasado domingo (3-2), para despachar al Lille de la Copa francesa (1-2).
Tuvo que tomar la decisión de salir del equipo hasta final de temporada al cuadro galo ante la falta de minutos con Xabi Alonso, despedido solo un día después de caer en el Clásico.
"Han sido excelentes. Me recibieron muy bien en el club y tuve todo el apoyo necesario para mi integración y para quienes trabajarán conmigo", explica Endrick sobre su llegada al Lyon, en un diálogo que mantuvo con el diario Marca.
Sobre su primer tanto con el equipo francés: "Creo que todavía no he terminado de responder a los mensajes que recibí después del partido (risas). Fueron muchísimos. Ni siquiera pude contarlos. Dios siempre me ha puesto a personas maravillosas cerca de mi carrera".
"Espero ganar todos los partidos, eso es lo importante. Ayudaré a ganar marcando goles, pero podemos ganar con goles de otros compañeros del equipo. Vine aquí para ganar un título con el Lyon. No vine a contar goles. Trabajaré para marcar siempre, pero a veces acertamos dándole a un compañero una mejor oportunidad de anotar", añade.
Con el Mundial acercándonse, Endrick tiene claro que solo podría recibir el llamado de Ancelotti si está en buenas condiciones. "La selección brasileña es la más importante del mundo. Nadie tiene un puesto asegurado. Quiero volver a jugar con Brasil, pero eso es consecuencia de lo que haga ahora en el Lyon. El primer partido cumplí mi objetivo: la clasificación en Copa. Fue genial, porque pude marcar mi primer gol con el club, pero tengo que aspirar a más. Si marco más, aumentarán mis posibilidades de ser convocado".
Por otro lado, el brasileño cuenta que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, entendió su decisión de marcharse cedido en busca de minutos. "Él siempre ayudó a todos en todo y conmigo no fue la excepción. Comprendió mi deseo de jugar partidos seguidos, y fue generoso como siempre", asegura.
Su reacción tras la salida de Xabi Alonso: "Aprendí mucho de él en Madrid. Era un jugador de primer nivel y conoce muy bien el fútbol. Aunque estuve lesionado mucho tiempo y no pude entrenar con todos, me beneficié mucho de lo que escuché de él. Ahora estoy aprendiendo de Paulo Fonseca (su DT en Lyon), que también es meticuloso. Si tienes la mente abierta, aprendes cada día de los grandes entrenadores, y eso es lo que busco".
Para finalizar, Endrick promete que volverá al Real Madrid para triunfar. "Estoy muy contento con todo el cariño de la afición del Real Madrid y espero que todos envíen sus oraciones para que pueda ganar un título aquí, en Lyon, club al que me dedicaré por completo ahora. Los fans estarán animando al Real Madrid en la Champions League, pero también pueden animar al Lyon en la Europa League, ¿no?".