Endrick reacciona tras salida de Xabi del Real Madrid y esto dijo del DT

París, Francia.

Endrick salió del Real Madrid en calidad de cedido al Olympique Lyon durante el paso de Xabi Alonso. El pasado domingo debutó con gol en su nuevo club, mientras que el Madrid perdía la Supercopa española ante el Barcelona el pasado domingo (3-2), para despachar al Lille de la Copa francesa (1-2). Tuvo que tomar la decisión de salir del equipo hasta final de temporada al cuadro galo ante la falta de minutos con Xabi Alonso, despedido solo un día después de caer en el Clásico. "Han sido excelentes. Me recibieron muy bien en el club y tuve todo el apoyo necesario para mi integración y para quienes trabajarán conmigo", explica Endrick sobre su llegada al Lyon, en un diálogo que mantuvo con el diario Marca.

Sobre su primer tanto con el equipo francés: "Creo que todavía no he terminado de responder a los mensajes que recibí después del partido (risas). Fueron muchísimos. Ni siquiera pude contarlos. Dios siempre me ha puesto a personas maravillosas cerca de mi carrera". "Espero ganar todos los partidos, eso es lo importante. Ayudaré a ganar marcando goles, pero podemos ganar con goles de otros compañeros del equipo. Vine aquí para ganar un título con el Lyon. No vine a contar goles. Trabajaré para marcar siempre, pero a veces acertamos dándole a un compañero una mejor oportunidad de anotar", añade. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Con el Mundial acercándonse, Endrick tiene claro que solo podría recibir el llamado de Ancelotti si está en buenas condiciones. "La selección brasileña es la más importante del mundo. Nadie tiene un puesto asegurado. Quiero volver a jugar con Brasil, pero eso es consecuencia de lo que haga ahora en el Lyon. El primer partido cumplí mi objetivo: la clasificación en Copa. Fue genial, porque pude marcar mi primer gol con el club, pero tengo que aspirar a más. Si marco más, aumentarán mis posibilidades de ser convocado".