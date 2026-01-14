El encontronazo de Xabi Alonso con Real Madrid por Mastantuono: ¿provocó su salida?

Revuelo mundial con la revelación de uno de los fuertes motivos por los que Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid. Así fue el primer encontronazo del entrenador español provocado por la llegada de Franco Mastantuono.
Pasan las horas después de dos días de la salida de Xabi Alonso y se van conociendo las razones de su destitución del banquillo del Real Madrid. El club merengue anunció por "mutuo acuerdo" el adiós del técnico vasco tras perder el título de la Supercopa de España.
La derrota del Real Madrid frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España fue la cara visible de la crisis, sin embargo el desgaste entrenador-club venía gestándose desde hacía tiempo en las altas esferas de las oficinas de la 'Casa Blanca'.
Para entender el final tempranero del ciclo de Xabi Alonso, hay que retroceder hasta la planificación de un plantel que nunca terminó de ajustarse a las ideas y necesidades del entrenador.
Según información del diario Marca, uno de los episodios que mejor expone ese quiebre de confianza fue el manejo del último mercado de pases, en el que Xabi Alonso hizo un pedido que fue rechazado y se contrató a Franco Mastantuono.
Desde la mirada de Xabi Alonso, el equipo había quedado seriamente debilitado en términos creativos tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric. Su pedido era concreto y tenía nombre y apellido: Martín Zubimendi.
Sin embargo, el primer gran encontronazo con la cúpula dirigencial se produjo cuando el club decidió tomar otro rumbo. En lugar de destinar los recursos al mediocampista solicitado por el técnico, el Real Madrid optó por invertir 60 millones de euros en Franco Mastantuono.
Para Florentino Pérez, dejar pasar al talento de River Plate hubiera sido un error estratégico pensando en el futuro. Para Alonso, en cambio, significaba sumar otro futbolista ofensivo en una zona ya poblada de nombres, mientras el puesto clave de volante central seguía sin cubrirse.
Xabi Alonso le había solicitado a la directiva del Real Madrid el fichaje de Zubimendi, campeón de la Eurocopa y Nations League con la Selección de España, para reemplazar el puesto de Luka Modric. Pero el club rechazó el pedido y decidió esforzarse por el argentino Franco Mastantuono.
El hecho de que el Real Madrid desembolsara por Mastantuono una cifra prácticamente idéntica a la cláusula de rescisión de Zubimendi —quien finalmente fichó por el Arsenal— fue interpretado por el entorno del entrenador como una señal clara de falta de respaldo a su proyecto y a su autoridad.
Franco Mastantuono ha sido uno de los grandes señalados de la crisis que atraviesa la entidad, pues aterrizó en el Santiago Bernabéu con cartel de estrella, pero parece que la camiseta blanca le está quedando grande.
El seleccionado argentino comenzó siendo titular en el arranque de temporada, pero una lesión lo terminó apartando. Fue perdiendo galones con Xabi Alonso y durante los últimos partido ha comenzado esperando su turno en el banquillo.
Franco Mastantuono ha disputado 17 partidos entre todas las competencias esta campaña y solo lleva un gol y una asistencia. Firmó contrato hasta junio de 2031.
A la frustración por el mercado se sumaron otros cortocircuitos, como la gestión de los minutos de las grandes figuras y la sensación de que el club no protegía al entrenador frente a los egos del vestuario.
Con la llegada de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid apunta ahora a un perfil de conducción más alineado con los deseos del palco.
Mientras tanto, Franco Mastantuono asume un rol de alta exigencia: el joven zurdo tendrá que demostrar que su talento puede imponerse en un contexto de máxima presión y responsabilidad.
Xabi Alonso, que como jugador fue campeón del mundo con la selección española en 2010, volvió al Santiago Bernabéu como entrenador en junio de 2025: llegó a dirigir 34 partidos, de los cuales ganó 24, empató 4 y perdió 6.
El ex DT del Bayer Leverkusen venía de hacer historia ganando una Bundesliga ante el predominio del Bayern Munich en 2024 y llegaba a la Casa Blanca con altas expectativas. Sin embargo, en Arabia Saudita perdió el primer título de la temporada y el Barcelona levantó la Supercopa de España. La derrota 3-2 marcó el fin de su ciclo como DT del Real Madrid.