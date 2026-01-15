Supremo contiende con Lipstickfables: "Dios conoce mi corazón"

"Ambos pierden la paz, pero la gente de El Lengüetazo vive de eso. Cordero hace comentarios de mi persona, pero no los piensa de verdad, simplemente los hace para generar una reacción y opiniones del mismo. A ellos no les gusta que uno les diga que ellos comen por uno, pero literal, ellos generan vistas gracias a la polémica. Lo que no me gusta es cuando ya caen en el odio", manifestó Milagro Flores sobre Lipstickfables y Jorge Cordero.