Supremo contiende con Lipstickfables: "Dios conoce mi corazón"

Los creadores digitales hondureños Supremo y Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, se enfrentan nuevamente en sus redes sociales y se dicen de todo, lo cual desata miles de comentarios de sus seguidores.
Lipstickfables, que figura en su pódcast El Lenguetazo junto a su esposo Jorge Cordero, no se guarda nada cuando surgen polémicas en las que destaca Supremo, quien habitualmente está sumergido en pleitos por su forma de hacer humor.
El "Príncipe de Honduras" publicó varias historias refiriéndose a Ana, pero ella también le respondió de la misma manera. El catracho dijo: "Desde el 2022 me deseas el mal y mientras más crece tu odio, más crece mi cuenta de banco".
Asimismo, en otra historia expresó: "Como que Cordero y Ana fueran buena ficha los dos que están desesperados, imaginate presumir que sos la primera influencer y te hartas hablando mal de todos. Aprovechando cada cag*dita mía para atacarme porque me quieres ver caer, pero no lo van a lograr, Dios conoce mi corazón".
Por su parte, Lipstickfables le respondió así: "Tus humillaciones y faltas de respeto no van a pasar desapercibidas. Y así como sabía que Milagro te iba a botar, en eso no me equivocaré tampoco". Y agregó: "Decirte tus verdades no es atacarte, tacuazín. Regalando celulares, yo llego a los 2 millones en una semana, ridículo. Solo por dinero te paran bola, pero lo corriente nunca se te quitará".
La hondureña radicada en los Estados Unidos siguió dedicándole historias a Supremo, en las cuales le asegura que si lo ha criticado por varios años no ha sido por gusto. "No me culpes de tus actos basados en tu ignorancia y poca educación", en referencia también al pleito del tiktoker con la comunidad garífuna, en la cual se le acusa de discriminación.
Nuevamente, Supremo en un directo en Facebook volvió a la carga. "Conmigo no va a poder esa. Quiere promocionar su casa (reality show), mírenlo, de todos modos no va a servir", aseveró.
La rivalidad ha escalado, y muchos internautas afirman que no es más que farándula con intención de aumentar vistas. Hasta Milagro Flores opinó al respecto y dejó su crítica sutil.
"Ambos pierden la paz, pero la gente de El Lengüetazo vive de eso. Cordero hace comentarios de mi persona, pero no los piensa de verdad, simplemente los hace para generar una reacción y opiniones del mismo. A ellos no les gusta que uno les diga que ellos comen por uno, pero literal, ellos generan vistas gracias a la polémica. Lo que no me gusta es cuando ya caen en el odio", manifestó Milagro Flores sobre Lipstickfables y Jorge Cordero.
Diversas opiniones se leyeron en los comentarios, algunas a favor de Supremo y otras de Ana Alvarado. "Todo el que hace contenido a través de una pantalla come de su público"; "El Lenguetazo es un mal necesario para las redes sociales de Honduras"; "Hay que entender a Milly, ella tiene que defender a su macho"; "Esta señora quiere ayudar a Supremo (Milagro), cuando él pasa diciendo sandeces atacando mujeres y viviendo de la polémica también".
Finalmente, una publicación que llamó la atención de los seguidores de Supremo fue una realizada en Instagram, en donde aparece el creador caminando por las calles de Panamá junto a su equipo de trabajo. La descripción parecía tener dedicatoria para Lipstickfables: "Podés hacer lo que querás, pero no vas a poder hacerme caer porque vos y tu comunidad son pequeñas. Hacé 20 mil historias y no podrán conmigo; el dolor de ustedes es que yo sí sé cómo se trabajan las redes que hasta quieren imitarme y utilizar mis estrategias. Aprovechen esos numeritos", atizó.