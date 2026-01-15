Xabi ya no puede dirigir LaLiga por este motivo; cuatro grandes lo quieren

Según el reglamento de la Federación Española, si un DT es destituido no puede dirigir en una misma temporada a otro equipo en España, ya sea de mayor o menor categoría: “Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un/a entrenador/a titular ya hubiese disputado el primer partido oficial de la competición, estos/as no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia federativa, ya sea en calidad de profesional, como en la de no profesional”.