Xabi ya no puede dirigir LaLiga por este motivo; cuatro grandes lo quieren

El Real Madrid sorprendió el pasado lunes 12 con la salida de Xabi Alonso como DT del club. Álvaro Arbeloa llegó para reemplazarlo y ahora se habla de los equipos que sondean al exDT de la institución blanca.
El entrenador español y el club tomaron la decisión "por mutuo acuerdo" a meses de su llegada. Arribó el pasado junio para estrenarse en el Mundial de Clubes.
Tras confirmarse su salida del Real Madrid, ya hay equipos que tienen en el radar a Xabi Alonso y lo tienen en mesa para tomar las riendas de un nuevo proyecto.
Sin embargo, el estratega no podría dirigir en la Liga Española durante lo que resta de la temporada. Te contamos los detalles y los equipos que estaban detrás de él.
Desde Europa revelan los cuatro gigantes de Europa que podrían fichar al ex director técnico del Real Madrid.
Hasta tres clubes de primer nivel ya estarían atentos a su situación contractual y deportiva, aguardando la oportunidad de incorporarlo de cara a las próximas temporadas.
Con el tolosarra ya fuera del banquillo, el debate sobre su futuro se ha disparado. La normativa en España impide entrenar a dos equipos en la misma temporada, salvo excepciones muy concretas. Por ello, cualquier movimiento inmediato solo sería posible fuera del país.
La diferencia clave con otros precedentes está en la forma de la salida. En el caso de Xabi Alonso, el Real Madrid ha decidido romper el vínculo contractual, lo que bloquea su llegada a otro club español antes de que finalice el curso competitivo actual.
Las informaciones de periodistas como Fabrizio Romano y medios como Diario AS apuntan a que Xabi Alonso sigue siendo muy valorado en el panorama europeo. Esto ocurre pese a los roces institucionales vividos en los últimos meses con la directiva madridista.
Liverpool aparece siempre en el horizonte por su pasado como jugador y por la admiración que existe en Anfield hacia su figura. En el club inglés se le considera desde hace tiempo como un candidato natural para liderar un nuevo proyecto deportivo.
El contexto del Liverpool no es el más estable. Arne Slot está cuestionado tras un mercado con más de 500 millones invertidos y un rendimiento irregular. El equipo es cuarto y ha perdido sensaciones, lo que ha generado rumores de destitución.
Incluso se llegó a especular con un posible cese de Slot si el equipo caía ante el Arsenal de Arteta. En ese escenario, el nombre de Xabi Alonso volvió a tomar fuerza, consciente de que en Anfield Road siempre ha sido una opción muy deseada.
Otro foco se sitúa en Manchester, donde el City de Guardiola vive una realidad distinta. Pep tiene contrato hasta 2027, pero el club ya piensa a largo plazo y entiende que necesitará un relevo fuerte cuando llegue el final de su era.
El perfil de Xabi Alonso encaja en el Manchester City por su visión táctica y su admiración por el juego de posesión. Muchos lo ven como un heredero natural dentro de una estructura que exige liderazgo, control del juego y una identidad muy marcada.
También entra en escena el Bayern Múnich, un club muy ligado a su carrera. Allí se retiró como futbolista y allí ha causado enormes problemas como técnico del Leverkusen, rompiendo hegemonías y acumulando éxitos históricos.
En Baviera, sin embargo, la situación es estable. Vincent Kompany tiene contrato hasta 2029 y el respaldo total de la directiva. El equipo apenas ha perdido un partido en la temporada y ha batido numerosos récords colectivos.
Asimismo, Xabi Alonso suena en el radar del PSG en caso de que Luis Enrique no quiera renovar su contrato con el conjunto parisino, pero cabe mencionar que el DT tiene contrato con el hasta finales de 2027.
Cabe mencionar que el exentrenador del Real Madrid podría llegar al Manchester City y al PSG, este verano, en caso de que alguno de los dos entrenadores (Pep Guardiola o Luis Enrique) salgan de la institución.
Según el reglamento de la Federación Española, si un DT es destituido no puede dirigir en una misma temporada a otro equipo en España, ya sea de mayor o menor categoría: “Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un/a entrenador/a titular ya hubiese disputado el primer partido oficial de la competición, estos/as no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia federativa, ya sea en calidad de profesional, como en la de no profesional”.