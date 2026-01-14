  1. Inicio
Real Madrid dividido: polémicas y roces internos tras la etapa de Xabi Alonso

Entre discusiones en Valdebebas y tensiones con figuras del plantel, se fue gestando el desgaste que terminó por sentenciar la etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

Se revelaron los conflictos internos, las discusiones en Valdebebas y los roces con varios referentes del vestuario que terminaron provocando la salida de Xabi Alonso del Real Madrid
La salida de Xabi Alonso del Real Madrid fue, sin duda, una de las noticias más inesperadas del panorama futbolístico reciente.
El técnico español apenas permaneció siete meses al frente del conjunto merengue, un periodo que para muchos resultó demasiado corto y que, según una parte de la afición, merecía mayor continuidad.
Cabe destacar que, al momento de su salida, el Real Madrid seguía con vida en las tres competiciones: LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey.
Este contexto provocó una fuerte reacción entre los seguidores blancos, muchos de los cuales manifestaron su desacuerdo con la decisión de prescindir del entrenador.
No obstante, la marcha de Xabi Alonso no se explica únicamente por los resultados deportivos.
Diversas informaciones apuntan a conflictos internos y divisiones dentro del vestuario, situaciones que derivaron en tensos enfrentamientos en Valdebebas, según reveló el diario Marca.
no de los principales focos de conflicto fue la falta de disciplina de algunos jugadores, quienes no compartían varias de las decisiones ni la metodología del técnico.
“No sabía que venía a entrenar a una guardería”, habría expresado Alonso durante una sesión de entrenamiento, una frase que reflejó el desgaste emocional y la frustración acumulada.
El ambiente enrarecido no era algo reciente. De acuerdo con Marca y The Guardian, los problemas internos se arrastraban desde el mes de noviembre.
Xabi Alonso se encontró con un vestuario complejo, marcado por malas actitudes, gestos de descontento y una evidente falta de compromiso por parte de algunos futbolistas con su idea de juego.
Un episodio que evidenció la ruptura ocurrió en la final de la Supercopa de España, cuando el entrenador solicitó realizar el pasillo al Barcelona y Kylian Mbappé instó a sus compañeros a no hacerlo, un gesto que molestó profundamente al técnico.
Según varios medios, algunos jugadores comenzaron a perder la fe en el proyecto de Alonso, y el punto de quiebre se habría sentido en partidos como el disputado ante el PSG en el Mundial de Clubes, donde el Madrid cayó estrepitosamente.
Otro factor determinante fueron los roces con Vinicius Junior, a quien Alonso relegó al banquillo en varios encuentros, incluyendo una acalorada discusión entre ambos durante un Clásico en el Santiago Bernabéu tras la sustitución del brasileño.
Futbolistas como Federico Valverde tampoco se mostraron conformes, ya que su utilización como lateral derecho no lo convencía, una incomodidad que el uruguayo expresó al entrenador desde el inicio.
La etapa de Xabi Alonso terminó oficialmente tras la derrota en la Supercopa ante el máximo rival, un resultado que selló su destino en el club.
Mientras tanto, el club blanco ya ha pasado página y afronta una nueva etapa bajo el mando de Álvaro Arbeloa, con la intención de recuperar la estabilidad tanto dentro como fuera del campo.
