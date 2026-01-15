Identifican a tres sospechosos por crimen de dirigente patronal

Las autoridades policiales confirmaron que ya tienen plenamente identificados a tres sospechosos vinculados al asesinato de la dirigente comunal Karla Patricia Vigil, ocurrido el lunes 12 de enero en la colonia Arenales 2.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen estaría relacionado con un conflicto por la posesión de terrenos en ese sector, donde Vigil se desempeñaba como vicepresidenta del patronato.
Los informes señalan que uno de los implicados habría sido quien disparó contra la líder comunitaria, mientras que los otros dos participaron en la huida a bordo de una camioneta blanca utilizada tras el ataque.
La Policía también reveló que la víctima, junto a varios vecinos, fue afectada por una estafa relacionada con la venta irregular de terrenos.
Según las indagaciones, personas se hicieron pasar por propietarios de las tierras y las comercializaron de forma fraudulenta, hasta que los moradores descubrieron que los supuestos dueños no tenían derechos legales sobre los predios.
Vigil logró ubicar al verdadero propietario de los terrenos e inició un proceso de diálogo con él, situación que habría provocado el enojo de quienes realizaron la venta ilegal.
A partir de ese momento, la dirigente comunal y otros miembros de la comunidad comenzaron a recibir amenazas de muerte, según informaron organizaciones sociales.
La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeh) denunció que Vigil y varias compañeras tenían programada una reunión con la Policía Nacional el martes 13 de enero para integrarse a un programa de protección, como parte de un acompañamiento impulsado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El organismo lamentó que, pese a las advertencias previas sobre el riesgo que enfrentaban, no se lograra prevenir el ataque que terminó con la vida de la lideresa comunitaria.