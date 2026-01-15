Identifican a tres sospechosos por crimen de dirigente patronal

San Pedro Sula.

Las autoridades policiales confirmaron que ya tienen plenamente identificados a tres sospechosos vinculados al asesinato de la dirigente comunal Karla Patricia Vigil, ocurrido el lunes 12 de enero en la colonia Arenales 2. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen estaría relacionado con un conflicto por la posesión de terrenos en ese sector, donde Vigil se desempeñaba como vicepresidenta del patronato.

Los informes señalan que uno de los implicados habría sido quien disparó contra la líder comunitaria, mientras que los otros dos participaron en la huida a bordo de una camioneta blanca utilizada tras el ataque.

La Policía también reveló que la víctima, junto a varios vecinos, fue afectada por una estafa relacionada con la venta irregular de terrenos. Según las indagaciones, personas se hicieron pasar por propietarios de las tierras y las comercializaron de forma fraudulenta, hasta que los moradores descubrieron que los supuestos dueños no tenían derechos legales sobre los predios.