Endrick debuta con gol en el Lyon y clasificación a octavos de Copa de Francia

Francia.

Endrick, el brasileño cedido por el Real Madrid, dio el triunfo y la clasificación para los octavos de final de la Copa de Francia, en su debut con el Olympique de Lyon, que ganó al Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy de la localidad de Villeneuve d'Ascq (1-2).

El atacante sudamericano, que llegó hace días procedente de Madrid a la localidad francesa, donde permanecerá hasta final de temporada, se estrenó como titular y goleador en el conjunto del portugués Paulo Fonseca.

La esperanza ofensiva del Lyon salió en la punta de ataque y a los cuatro minutos ya pudo marcar, con un disparo al palo izquierdo de la meta de Arnaud Bodart.

El gol llegó al borde del descanso y al final fue decisivo, el que dio el pase a su equipo en la Copa de Francia. El Lyon tomó ventaja al minuto de juego con el tanto de Afonso Moreira tras recibir un balón de Remy Deschamps.