Rivas revela habla de su fichaje a Colombia y el exDT de Honduras que lo pidió

Tegucigalpa, Honduras.

A sus 24 años de edad, el lateral izquierdo Elison Rivas vivirá su segunda aventura en el extranjero tras concretar su traspaso al Águilas Doradas de la Primera División de Colombia. Este novel equipo cafetero jugará en febrero la segunda ronda de clasificación a la Copa Libertadores de América, que cuenta con tres fases para conseguir el boleto a la fase de grupos. “Jugar la Libertadores es como la Champions para mí”, dijo el futbolista hondureño en entrevista con Diario LA PRENSA.

Rivas confesó que un exseleccionador de Honduras pidió su fichaje por el club colombiano y que el presidente del Real España, Elías Burbara, fue el orquestador de su transferencia, aunque el jugador le pertenece al Vida. Elison Rivas también contó que estuvo cerca de fichar con el Motagua y le agradeció al técnico Diego Vázquez por abrirle las puertas. ¿Ya habló con el seleccionador Reinaldo Rueda? - LA ENTREVISTA - ¿Qué tal has estado tras estar las últimas semanas sin entrenarte con algún equipo?

He estado entrenando por mi propia cuenta en el gimnasio y preparandome en la playa junto a mis primos que juegan en las reservas del Vida y Real España. Me preparé siempre pensando en que iba a encontrar equipo en los próximos días. ¿Cómo te sientes al ser nuevo legionario? Es una alegría profunda. Salir al extranjero era uno de mis sueños junto al debutar en la Selección Mayor. He tenido mucha paciencia la verdad, otros compañeros estaban entrenando ya con sus equipos y yo lo hacía por parte. Como dice el dicho, “todo lo de Dios es perfecto”. ¿Es inesperada tu salida al extranjero? Sí porque yo estaba esperando llegar al Motagua, este viernes me iba a presentar si no concretaba un fichaje en el extranjero. Me comuniqué con el técnico Diego Vázquez, hace poco se lo expliqué y le agradezco por abrirme las puertas. Mi idea es seguir en el extranjero, no regresar a Honduras, mi meta es poder jugar por muchos años afuera.

Te noto muy entusiasmado tras tu fichaje con el Águilas Doradas. Sí, claro. He estado revisando comentarios y las redes sociales del equipo, que jugará la Copa Libertadores, que para mí es jugar la Champions League, por lo que me tiene muy contento. He estado leyendo en internet sobre ellos, es una alegría jugar la Copa Libertadores. ¿Cómo se dio tu fichaje por el Águilas Doradas? El entrenador del equipo es Hernán Gómez, quien era técnico de la Selección y me tuvo en algunos microciclos. Él conoció que me encontraba sin equipo y se comunicó con el presidente Elías Burbara, quien fue la fuente para concretar el fichaje. El profe ‘Bolillo’ le consultó si estaba apto para salir. ¿Te has comunicado con el Bolillo Gómez?

Sí, él me llamó para preguntarme cómo le estaba haciendo para entrenar, ya que estaba sin equipo. Hace poco estuvimos hablando esperando que el jueves pueda viajar hacia Colombia y así ser presentado el domingo. ¿Tenías contrato con el Vida? Sí, yo voy al Águilas a préstamo por un año con opción a compra. Yo le agradezco al presidente Luis Cruz, ya que ha sido como un padre para mí. No ha sido egoísta, me ha abierto las puertas para estar en equipos grandes y no me puso trabas para salir al extranjero. ¿Te has comunicado con el seleccionador Reinaldo Rueda? ¿él recomendó tu fichaje? No sé si fue así, no he hablado con él, con quien sí lo he hecho es con el preparador físico (Juan Carlos Quintero) para darle la noticia, pues es colombiano y me dio recomendaciones de la liga de su país. Me dio consejos que ojalá me puedan ayudar.