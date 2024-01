Troglio vuelve: responde a Diego Vázquez y revela los fichajes que quiere

¿Qué objetivos hay para este 2024?

Con los mismos, tenemos contrato hasta mayo y venimos con la intención de salir campeón. Hemos logrado que los equipos contrarios se armen en sus plantillas y eso es un compromiso más grande para nosotros para competir en alto rendimiento. Tengo un plantel de sobra y así que vamos por el campeonato.

¿Qué le representa a usted que los equipos se estén reforzando?

Después de siete campeonatos, es lógico que los rivales se quieren fortalecer para salir campeón. Todos hacen un esfuerzo para superarse y nosotros ya lo tenemos con grandes jugadores.

¿Alex López a Olimpia?

El tema de Alex López dependerá del club y de él. Yo si quisiera tenerlo porque es un gran jugador, pero depende de lo económico y de las posibilidades de él.

¿Y Chirinos? ¿El tema de Najar?

Es lo mismo con él. Ojalá puedan quedarse ambos, pero eso dependerá como he dicho de ellos y del club. Lo de Andy viene pasando por una gran diferencia económica que hay entre Estados Unidos y Honduras, así que hay que negociar y ver si el agente y jugador aceptan los términos.

¿Por qué los jugadores quieren salir de Olimpia?

Porque quieren jugar más tiempo y yo no puedo darles garantías de eso. Yo si fuera jugador de Olimpia no me iría, es lo más lindo que hay. Los jugadores tienen sus decisiones y no está nada mal, los que he tenido se los han ganado en la cancha.