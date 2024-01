Solo un legionario: convocatoria de Honduras para amistoso ante Islandia

Este martes se anunció la convocatoria organizada por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda donde enlista los 24 futbolistas que representarán la Selección de Honduras en el amistoso ante Islandia en el primer partido del 2024.

La delegación catracha inicia su preparación para el repechaje de la Copa América que peleará ante Costa Rica el 23 de marzo. La reaparición de la Bicolor tras sus compromisos ante México será el próximo miércoles 17 de enero en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

En la nómina del cuadro nacional para la cita en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami de Leo Messi, figuran los regresos del portero Luis ‘Buba‘ López, quien es citado por primera vez por Rueda.

Cabe destacar que para este desafío la Bicolor contará únicamente con futbolistas del ámbito local, pues como no es Fecha FIFA, los hondureños que militan en el balompié europeo están descartados. Sin embargo, no fueron tomados en cuenta los que militan en la MLS y los que están sin equipo, com Andy Nájar, Romell Quioto y Alex López.

El único legionario que aparece en el listado es el delantero Doulgas Martínez, del Indy Eleven de la USL Championship (Segunda División de Estados Unidos).

Los 24 seleccionados viajarán hacia Miami este sábado 13 teniendo en cuenta que la Liga Nacional comenzará el Torneo Clausura hasta el día 20. En la ‘Ciudad del Sol’ se unirán a la concentración del timonel Reinaldo Rueda, quien viajó directamente al territorio estadounidense.