El Clásico Barcelona vs Real Madrid decidirá el título: Fecha, horario y dónde verlo

El Real Madrid cumplió con su tarea en el RCD Espanyol al imponerse 0-2 en el RCDE Stadium y aplazar el posible alirón liguero del FC Barcelona. Un doblete de Vinícius Jr. en la segunda mitad marcó la diferencia en un encuentro que el conjunto blanco supo resolver con autoridad.
El brasileño fue la gran figura del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, liderando la ofensiva en Cornellà-El Prat y asegurando tres puntos vitales.
Con este resultado, el Real Madrid alcanza las 77 unidades y se mantiene a 11 del Barcelona. A falta de 12 puntos por disputarse, las opciones matemáticas siguen vivas, aunque el margen de error es inexistente: los blancos deben ganar los cuatro partidos restantes y esperar un pleno de derrotas del conjunto azulgrana.
El siguiente capítulo será decisivo. El próximo domingo se disputará el clásico en el Camp Nou, un duelo que podría definir el campeonato. Si el Barcelona gana o empata, se proclamará campeón de forma automática. En cambio, si el Real Madrid logra imponerse, reabrirá la lucha por el título y mantendrá la presión hasta la última jornada.
Se trata de un partido cargado de tensión y simbolismo, capaz de cerrar definitivamente LaLiga o de marcar un punto de inflexión en favor de los merengues. No obstante, el reto no será sencillo para el equipo de Arbeloa, que no consigue vencer al Barcelona como visitante desde octubre de 2023.
A ambos gigantes del fútbol español les restan cuatro compromisos en el calendario. El Barcelona se medirá al propio Real Madrid, además de enfrentar a Deportivo Alavés, Real Betis y Valencia CF. Por su parte, el Real Madrid, además del Clásico, tendrá que superar a Real Oviedo, Sevilla FC y Athletic Club en su intento por firmar un cierre perfecto y aferrarse al sueño del título.
Horario y dónde verlo
El clásico FC Barcelona vs Real Madrid será el próximo domingo 10 de mayo y comenzará a partir de la 1 de la tarde, horario de Honduras. El duelo se podrá ver por la señal de Sky Sports.