El Clásico Barcelona vs Real Madrid decidirá el título: Fecha, horario y dónde verlo

Barcelona, España.

El Real Madrid cumplió con su tarea en el RCD Espanyol al imponerse 0-2 en el RCDE Stadium y aplazar el posible alirón liguero del FC Barcelona. Un doblete de Vinícius Jr. en la segunda mitad marcó la diferencia en un encuentro que el conjunto blanco supo resolver con autoridad.

El brasileño fue la gran figura del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, liderando la ofensiva en Cornellà-El Prat y asegurando tres puntos vitales.

Con este resultado, el Real Madrid alcanza las 77 unidades y se mantiene a 11 del Barcelona. A falta de 12 puntos por disputarse, las opciones matemáticas siguen vivas, aunque el margen de error es inexistente: los blancos deben ganar los cuatro partidos restantes y esperar un pleno de derrotas del conjunto azulgrana.