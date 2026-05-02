Tabla de LaLiga de España: Barcelona vuelve a ganar y mete presión al Real Madrid

España.

Los goles del triunfo culé fueron obra de Robert Lewandowski y Ferran Torres , quienes marcaron la diferencia en un partido donde los dirigidos por Hansi Flick supieron aprovechar sus momentos clave para asegurar los tres puntos.

Osasuna llegaba al compromiso con una buena racha en casa y varios partidos sin conocer la derrota en su estadio, pero no pudo contener el poder ofensivo del Barcelona . El equipo navarro terminó cayendo por 1-2 en un encuentro muy disputado.

El Barcelona consiguió una valiosa victoria como visitante ante Osasuna en la jornada 34 de LaLiga de España , en un duelo clave para la recta final del campeonato. El conjunto blaugrana impuso su jerarquía y dio un golpe importante en la lucha por el título.

Con esta victoria, el Barcelona alcanza un total de 88 puntos, a falta de solo cuatro jornadas para el final del torneo. El equipo de Flick se acerca cada vez más al título de LaLiga, mostrando regularidad en el tramo decisivo de la temporada.

En la segunda posición se mantiene el Real Madrid con 74 puntos, aunque con un partido pendiente ante el Espanyol. El conjunto dirigido por Arbeloa está obligado a sumar victorias si quiere mantener vivas sus opciones de pelear por el campeonato.

En el tercer lugar aparece el Villarreal, que ha firmado una gran campaña y se ha consolidado en esa posición con 68 unidades. El equipo amarillo ha sido uno de los más consistentes del torneo y apunta a puestos europeos importantes.

El Atlético de Madrid ocupa la cuarta plaza con 63 puntos. Aunque en las últimas jornadas ha dejado escapar unidades importantes, el conjunto rojiblanco se mantiene en zona alta de la tabla y aún aspira a cerrar la temporada de la mejor manera posible.

Finalmente, el Betis es quinto con 50 puntos, seguido por el Celta de Vigo con 44. En la lucha por posiciones europeas, el Getafe también suma 44 unidades, pero se queda fuera de los puestos de clasificación debido a la diferencia de goles.