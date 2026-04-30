Fichaje inesperado de Flick: Barcelona tiene un plan B si no llega Julián Álvarez

Barcelona, España.

La prioridad del FC Barcelona de cara a la próxima temporada es reforzar el ataque del equipo en la planificación que se han trazado el entrenador alemán Hansi Flick y Deco, director deportivo del club azulgrana.

El Barça contempla cambios importantes en la posición de '9' para suplir al polaco Robert Lewandowski, que pondrá fin a su ciclo como culé. El objetivo principal azulgrana es Julián Álvarez, delantero argentino de 26 años del Atlético de Madrid y con contrato hasta 2030.

Pero no será un fichaje fácil para el conjunto catalán. El Atlético, con Enrique Cerezo y Mateu Alemany al frente de las operaciones, se hará fuerte y buscará impedir por todas las vías que su máxima estrella abandone el club. Diego Pablo 'Cholo' Simeone cuenta con Álvarez y quiere tenerlo el siguiente curso.

El entorno del futbolista habría informado al Barcelona que el equipo colchonero baraja una cifra de unos 200 millones de euros por la operación, según se informó en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'. Una cifra que el Barça no puede pagar.

De acuerdo a información de la prensa española, el Barcelona está dispuesto a estirarse a pagar 100 millones de euros por el campeón del mundo con Argentina y que tiene una cláusula de rescisión del 500 'kilos'.