Fichaje inesperado de Flick: Barcelona tiene un plan B si no llega Julián Álvarez

La prioridad del FC Barcelona de cara a la próxima temporada es reforzar el ataque del equipo en la planificación que se han trazado el entrenador alemán Hansi Flick y Deco, director deportivo del club azulgrana.
El Barça contempla cambios importantes en la posición de '9' para suplir al polaco Robert Lewandowski, que pondrá fin a su ciclo como culé. El objetivo principal azulgrana es Julián Álvarez, delantero argentino de 26 años del Atlético de Madrid y con contrato hasta 2030.
Pero no será un fichaje fácil para el conjunto catalán. El Atlético, con Enrique Cerezo y Mateu Alemany al frente de las operaciones, se hará fuerte y buscará impedir por todas las vías que su máxima estrella abandone el club. Diego Pablo 'Cholo' Simeone cuenta con Álvarez y quiere tenerlo el siguiente curso.
El entorno del futbolista habría informado al Barcelona que el equipo colchonero baraja una cifra de unos 200 millones de euros por la operación, según se informó en 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'. Una cifra que el Barça no puede pagar.
De acuerdo a información de la prensa española, el Barcelona está dispuesto a estirarse a pagar 100 millones de euros por el campeón del mundo con Argentina y que tiene una cláusula de rescisión del 500 'kilos'.
Opción B para el Barcelona
Si bien Julián Álvarez es el gran anhelo de la dirigencia que comanda Joan Laporta, su alto costo y la competencia europea obligan al FC Barcelona explorar otras alternativas en el mercado de fichajes de verano.
En ese contexto, el Barcelona ha identificado al delantero del Chelsea, João Pedro, como una de las principales alternativas para reforzar su ataque en el caso de que no logren el fichaje de Julián Alvarez, aseguran en la 'Cadena Ser' y en ESPN.
👀😲 João Pedro, la alternativa a Julián Álvarez que prepara el Barça para su delantera— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 28, 2026
🎙️ Informan Sique Rodríguez y Bojan Krkić Sr.
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Deco y compañía llevan un mes trabajando en João Pedro como alternativa. Considerando los posibles obstáculos para fichar al argentino del Atlético Madrid, como su elevado valor de mercado y la rivalidad entre ambos clubes, el Barça ya ha iniciado los primeros contactos informales con el Chelsea por el brasileño.
Aprobado por el entrenador Hansi Flick y también por el director deportivo Deco, João Pedro se considera una opción más económica, aunque su valor actual ronda los 100 millones de euros (117 millones de dólares).
El Chelsea, por su parte, ya ha comunicado a través de terceros que no facilitará su traspaso en el próximo mercado de fichajes de verano en Europa, sobre todo porque reconoce las dificultades para encontrar un sustituto adecuado de valor similar.
🚨 CONFIRMADO | João Pedro é uma alternativa para o Barcelona caso não consiga contratar Julian Álvarez.— 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) April 30, 2026
- No entanto, o Chelsea já deixou claro que não quer vendê-lo e o jogador também não pensa em negociar uma saída neste momento.
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En este momento, el delantero brasileño ni siquiera piensa en negociar. Está concentrado en terminar la temporada con el Chelsea, donde lleva 19 goles en 46 partidos oficiales, y, naturalmente, en prepararse para el Mundial 2026 con la Selección de Brasil.
A sus 24 años, João Pedro lleva en el futbol inglés desde 2019, cuando pasó del Fluminense al Watford. Antes de llegar a Stamford Bridge en la segunda mitad de 2025, también jugó en el Brighton. Tiene contrato vigente con los Blues hasta junio de 2033.