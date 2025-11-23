Espinel hace confesión sobre su renuncia, eliminación de Honduras y tema de Menjívar

Tegucigalpa, Honduras.

Espinel destacó la complejidad del partido, marcado no solo por la rivalidad entre los dos equipos mejor posicionados del semestre, sino también por un contexto emocional cargado debido a los recientes sucesos dentro del club y el retorno de jugadores de la selección nacional tras quedar eliminados en el camino al Mundial.

Eduardo Espinel , director técnico del Olimpia, ofreció un análisis reflexivo tras el triunfo 3-2 sobre Marathón, una victoria significativa que posiciona a su equipo con cuatro puntos de diferencia en el liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

De igual reflexionó sobre el desafío de motivar a la afición para que regrese a los estadios después de un año difícil para el fútbol hondureño. Manifestó que la clave para recuperar la confianza y el entusiasmo está en la implementación de cambios estructurales, proyectos frescos y la contratación de personas que generen ilusión en los seguidores.

Además, el estratega sudamericano abordó una de las situaciones más críticas que enfrentó este año: su renuncia temporal tras una derrota reciente y un momento emocionalmente difícil. Reconoció que fue un acto impulsivo generado por frustraciones acumuladas y problemas internos relacionados a varios temas. Sin embargo, explicó que, tras dialogar con la directiva, decidió continuar liderando al equipo.

Era un partido complicado por muchas razones, no solo porque era un Clásico entre los dos mejores equipos del semestre, sino también por el contexto emocional tras lo ocurrido en el último partido local y la vuelta de los jugadores de la Selección. Fue un partido difícil tanto futbolística como emocionalmente. Implementamos una estrategia de no correr muchos riesgos, buscando aprovechar las oportunidades para hacer daño al rival, y por momentos lo hicimos bien. Manejamos el partido con control, aunque no con mucha comodidad, sabiendo que enfrente teníamos a un equipo fuerte que hace un buen campeonato, tal como esperábamos.

¿Qué tanta tranquilidad les da el ponerse a cuatro puntos en el liderato de la tabla y qué tanto le gustó su equipo?

¿Por qué renunció tras lo sucedido en La Paz y después por qué decidió seguir en el club?

Me sentí mal emocionalmente y era algo que nunca había experimentado. Dije cosas impulsivamente que no sentía realmente, pero así fue producto del momento difícil y varias incomodidades en el trabajo. En un momento de emoción negativas dije cosas que no las sentía. Asumí mis errores y las críticas que me han hecho, porque uno debe aceptar las consecuencias cuando se equivoca. Después, tras conversar con los dirigentes, entendimos que no podíamos dejar el proceso así, ni terminar así lo lindo lo que hemos vivido desde enero. Aunque la situación es complicada tras el golpe de la Selección, seguimos empujando para levantarnos, aceptando críticas y confiando en que esto se organizará y mejorará.

¿Cómo animar a la gente para que regrese a los estadios luego de este duro año para clubes y Selección?

Es difícil motivar y encontrar las palabras, pero siempre hay un después. Esto no es la primera vez que pasa. La motivación vendrá cuando se vean proyectos y cambios reales hablando de la selección, y eso solo ocurre cuando se hagan cosas nuevas y diferentes, aprendiendo de lo que no funcionó. Cuando aparezcan señales de cambio, contratando a gente que entusiasme al hincha y a nosotros, volverá la fe y el sueño. La clave es dar señales claras de que habrá cambios estructurales y mejoras para jugadores y entrenadores, y ojalá que a nosotros los entrenadores nos llamen para poder dar nuestra opinión y analizar la situación, con todas las opiniones en la mesa algo debe de salir, porque en definitiva lo que se hizo no sirvió y así se motiva a la gente.

¿Ha hablado con Edrick Menjívar que renunció a la selección? Y sobre el tema de la encerrona que le hizo la afición previo a entrar al estadio, ¿así lo vieron ustedes?

Sí, hablé con Edrick y le mostré apoyo, aunque creo, y se lo dije, que tomó una decisión apresurada. Edrick ha tenido un buen semestre, es joven y puede aspirar a seguir ayudando a la Selección por varios años más. Sin embargo, respeto su decisión y ojalá la reconsidere. En general, debemos aceptar las críticas y decisiones, siempre que sean objetivas, y seguir adelante con cabeza fría.

Sobre la afición, estamos acostumbrado a que la hinchada sea así, que muestre su fervor, el hincha es pasional, mientras no se sobrepase los límites, está bien que demuestre. No lo sentí que fuera así porque en definitiva no sé porqué pueda venir, ¿por la goleada? bueno,puede ser, es entendible que estén unpoco molesto. La cultura de Honduras resaltan todo lo malo, si la selección hacía un gol contra Costa Rica no sé si iba a estar todo malo, así es siempre.