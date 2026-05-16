Menjívar apunta la causa de eliminación de Olimpia y contradice a Espinel: "Es un fracaso"

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia vivió este viernes una de las noches más tristes de sus últimos años al caer derrotado 1-0 ante Marathón por la jornada 5 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de Liga Nacional de Honduras. Ese resultado lo dejó sin posibilidades de jugar la Gran Final del certamen liguero, ya que jugó todos sus partidos y a sus dos rivales directos les falta 1 choque por disputar. Ambos pueden superarlo en la tabla de posiciones donde solo el primero del Grupo A clasifica. Con cara de frustración, el portero Edrick Menjívar, dio la cara tras y habló con Diario LA PRENSA tras la dolorosa eliminación del conjunto albo.

El arquero isleño reconoció que el equipo quedó en deuda con su afición, aceptó que el campeonato fue irregular y evitó poner excusas tras quedarse sin opciones de disputar la Gran Final. Además, se refirió al arbitraje, al desgaste del plantel y al futuro de la institución de cara al próximo semestre.

-Declaraciones de Edrick Menjívar-

Opinión sobre el arbitraje Al final ellos sabrán sus condiciones. Yo en lo particular no he visto los goles. No podría decirles, pero creo que este torneo, sin excusas, eramos una plantilla con poca gente comparado con los años anteriores. Ya tendrá tiempo el profe y la parte administrativa para analizar si se ocupa refuerzos o no. Luego de venir de un bicampeonato ¿qué representa esta eliminación? Dolor, nosotros siempre aspiramos a quedar campeón, siempre aspiramos a estar en la final. Hoy no se logró objetivo, le quedamos a deber a nuestra gente. Le pedimos perdón porque siempre queremos entregarles títulos y hoy no se nos dio.