Formador de David Ruiz revela: ¿por qué le dio el "sí" a Honduras?

Cuando yo trabajaba en la academia 'United Start' aquí en Miami y me tocó dirigir a David junto a Martín Castro, le vi enormes condiciones, era muy disciplinado tanto como persona como jugador. Luego yo me fui a la Sub-15 de Red Bulls y volví unos años después, pero ya no era aquel niño que había visto antes.

¿Cómo fue ese acercamiento con la federación?

Yo hablé con el profesor Daniel Uberti por la cercanía que tuve cuando estuve en proceso mundialistas menores con el profesor Carlos Tábora y Emilio Umanzor, y le dije "mire profe, está este muchacho, le recomiendo que lo puedan observar. Y me dijo "mira, tal fecha el profesor Luis Alvarado va a estar en Miami". Para esas fechas y con la misión de que lo vieran, yo organicé un juego entre dos academias en el campo de la Liga Catracha y el entrenador se me acercó y me dijo "me gusta el juego de ese muchachito colocho, sin saber quién era". Por él fue que lo invité que viniera, le respondí.

¿Luego lo invitaron a un microciclo?

El año pasado yo fui personalmente a la Selección, David aún no había firmado con el primer equipo del Inter de Miami. En su primer microciclo con Honduras recuerdo que cuando todo terminó le pregunté que si creía que habían más jugadores en Miami que pudieran venirse a la H y me dijo: "Sí, hay muchos, pero no todos estamos listos".

Él tiene una idiosincrasia muy marcada, a pesar de que David nació en Estados Unidos, el acento, la jerga hondureña la maneja al 100%, lo puede ver aquí en Miami sentado en una acera comiéndose una baleada con un fresco y mañana puede estar en un restaurante muy fino, eso me hizo esforzarme para que llegara a la Selección.

Él en ese momento no tenía pasaporte ¿usted fue el que solventó ese proceso?

Yo inicié el proceso, pero la verdad todo se concretó por otro lado. El profesor Luis Alvarado y Gerardo Ramos fueron los que cerraron. Le voy a decir algo, a veces la gente tira que la federación no solventa o que más bien cierra puertas, pero no es cuestión solo de ellos, también es algo que deben hacer los padres de familia. Aquí hay padres que quieren que les den la oportunidad a sus hijos y no tienen la documentación y no hacen nada por conseguirla. El pasaporte es un documento de portador, no de una entidad.

¿Por qué usted lo trae a Honduras? ¿Él le dijo en algún momento quiero ir allá?

No me lo dijo directamente, yo se lo pregunté: "David y si un día te invitaran a la Selección de Honduras, ¿irías?". Me contestó con todo gusto me voy a Honduras, a pesar de que había estado en un campamento de la Sub-19 de Estados Unidos.