Romell Quioto consigue su cuarto gol la segunda división de Arabia Saudita

El hondureño Romell Quioto sigue su racha goleadora en el fútbol de Arabia Saudita, al anotar un gol en la victoria de 4-1 de su club Al Faisaly sobre el Al-Anwar Club.

