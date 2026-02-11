  1. Inicio
Honduras vence a Bermudas y clasifica al Mundial Sub-17 de Qatar 2026

La Bicolor juvenil le ganó 2-0 a Bermudas con goles de Mike Arana y Jeremy Rodríguez para clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

