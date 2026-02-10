Frente frío
Deportes
DT del América contesta a declaraciones de Espinel y habla de Benguché
André Jardine, DT del América, descarta triunfalismo previo al juego de vuelta contra el Olimpia por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
Redacción La Prensa
Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 16:02
Redacción La Prensa
