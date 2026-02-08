  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

El gol mal anulado al Marathón en el derbi contra Real España

La árbitro asistente Lourdes Noriega se equivocó al señalar posición adelantada inexistente en el gol de Carlos Pérez para el Marathón ante Real España en el Yankel.

Últimos Videos