Espinel valora el triunfo ante UPNFM y ya proyecta el choque contra el América

Tras el triunfo que le devuelve confianza al equipo, Eduardo Espinel valoró el rendimiento de sus jugadores y ya puso la mira en el decisivo encuentro en México.

