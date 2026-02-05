  1. Inicio
Llegada de la antorcha olímpica enciende la ceremonia inaugural en Milán

La antorcha olímpica ya está en Milán (norte). El fuego sagrado completó este jueves 60 días de viaje por todo Italia y ya caldea la ciudad en la que este viernes, en el mítico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), comenzarán oficialmente los 25º Juegos de Invierno, los de Milán-Cortina 2026.

