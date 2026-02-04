  1. Inicio
Romell Quioto convirtió su segundo gol con el Al-Faisaly

Romell Quioto anotó su segundo gol con el Al-Faisaly en la victoria 4-2 sobre Al-Jandal SC, reafirmando su regreso a la forma tras su salida del Al-Najma.

