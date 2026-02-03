  1. Inicio
Arsenal venció 1-0 al Chelsea y se metió en la final de la Carabao Cup

Arsenal alcanzó este martes la final de la Copa de la Liga en uno de los partidos más aburridos que se recuerdan en el Emirates Stadium y que vendió en el minuto 97 gracias a un gol de Kai Havertz que eliminó al Chelsea (1-0) tras el 2-3 de la ida.

