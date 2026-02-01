  1. Inicio
Olancho FC y Lobos UPN se reparten puntos en jornada 3 del Torneo Clausura 2026

Los Potros fallaron innumerables ocasiones para ganar, pero le perdonaron la vida a los Lobos en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Cristian 'Pin' Gutiérrez puso a ganar a UPN y Clayvin Zúniga firmó el empate de Olancho FC.

