El Barcelona logró este sábado una plácida victoria de 1 -3 de visita contra el Elche

El equipo de Hansi Flick fue muy superior al conjunto ilicitano y sólo la sorprendente falta de acierto de sus atacantes y los postes le impidieron lograr un marcador mucho más amplio ante un rival valiente que plantó cara mientras el marcador y las fuerzas le dieron opciones.

