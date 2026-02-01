  1. Inicio
Noche amarga para Teófimo: derrota por decisión unánime en Nueva York

No pudo Teófimo López. El hondureño perdió la pelea por decisión unánime ante el talento de Shakur Stevenson. 'The TakeOver' vivió una de las peores noches de su carrera como profesional.

