Noche amarga para Teófimo: derrota por decisión unánime en Nueva York
No pudo Teófimo López. El hondureño perdió la pelea por decisión unánime ante el talento de Shakur Stevenson. 'The TakeOver' vivió una de las peores noches de su carrera como profesional.
Redacción La Prensa
Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 00:02
Redacción La Prensa
