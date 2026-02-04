Frente frío
Jonathan dos Santos elogia al Olimpia y es contundente para la vuelta
El jugador mexicano resaltó que no hay nada asegurado y que el Olimpia les complicó el juego tras el gol.
Redacción La Prensa
Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 10:02
Redacción La Prensa
