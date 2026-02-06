  1. Inicio
Juticalpa FC y Génesis PN empatan en inicio de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026

El Juticalpa FC se adelantó por medio de Yervis Gutiérrez en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas y el Génesis PN lo empató con un golazo de tiro libre del brasileño Gabriel Araújo.

