Benzema marca un triplete en su debut con el Al Hilal

Karim Benzema debutó con el Al Hilal y lo hizo con tres goles en la victoria 6-0 sobe el Al Okhdood, en la jornada 20 de la liga saudí

